Politická kariéra Vaňkové: od začátků s Blažkem přes kauzy až po náplavku

Druhá žena v čele Brna
Přestože byla Vaňková už od roku 2002 zastupitelkou městské části Brno-střed a čtyři roky působila i jako radní, do komunálních voleb 2018 vstupovala jako mladá a neokoukaná tvář. ODS na ni vsadila v naději, že po předchozím volebním debaklu stranu vrátí do vedení města.
A povedlo se, byť to už vypadalo, že koalici sestaví vítězné ANO. Vaňkové a spol. se však na poslední chvíli podařilo „vyšachovat“ ze hry hnutí v čele s primátorem Petrem Vokřálem. Díky tomu vznikla koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, jež vládla celé čtyři roky. Pro občanské demokraty získala primátorské křeslo po 14 letech.
20. listopadu 2018
Vaňková se stala teprve druhou primátorkou v historii Brna. První ženou byla Dagmar Lastovecká, rovněž politička ODS. Městu vládla mezi lety 1994 až 1998, poté se stala senátorkou a později ústavní soudkyní. Vaňková ji překonala, když obhájila primátorský řetěz a vedla město i ve druhém volebním období.