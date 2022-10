Čarodějnický klub nemáme, smála se v Brně hlava klanu Weasleyových

Toho, že není malých rolí, jak tvrdí známé pořekadlo, je Mark Williams živoucím důkazem. Hlava klanu Weaslyových rozhodně není jednou z hlavních postav, ale díky šarmu a hereckému umu jeho představitele jde o jednu z nejoblíbenějších.

Sám Williams říká, že role otce sedmi dětí mu sedla naprosto přirozeně. „Když jsme začínali, tak moje děti byly ve stejném věku jako děti na place. Když jsem ty malé viděl, tak jsem ani nemusel nic hrát,“ přibližuje.

O jeho umu svědčí i to, že měl při hraní v Harrym Potterovi velmi volnou ruku – nikdo mu tedy do jeho ztvárnění role příliš nemluvil, ale také mu nikdo nepomohl. „Dospělí nedostávali zpětnou vazbu, štáb se soustředil na děti,“ vysvětluje Williams.

Ani autorka knih, J. K. Rowlingová do filmů moc nezasahovala. „Měla vliv, ale filmy a knihy byly něco jiného, což bylo velmi důležité. Můj Arthur je jiný než ten v knihách,“ říká herec.

I když se podílel na filmech podle jedné z nejslavnějších fantasy sérií, on sám velký fanda tohoto žánru není. Za to je však vášnivým čtenářem. „Čtu například hodně folkloru, odkud se fantasy zrodilo,“ popisuje. Také má rád romány Agathy Christie a velmi ho zajímají deníky. „To je nejlepší obraz historie. Když lidé píšou deník, myslí si, že by měli psát důležité věci, ale nejzajímavější jsou ty každodenní,“ vysvětluje Williams.

V Brně se projel „šalinou“

Inspirací pro jeho herecké povolání tedy fantasy rozhodně nebylo. „Jako dítě jsem sledoval filmy a televizi – chtěl jsem být uvnitř. Ale tehdy nebylo moc sci-fi a fantasy. Spíš historická dramata, to bylo naše sci-fi,“ líčí Williams s tím, že jeho dětským snem bylo divadlo. „Chtěl jsem být na jevišti,“ přiznává s tím, že dnes už filmy a seriály téměř nesleduje, jsou pro něj prací. „Je to, jako by účetní přišel domů a začal dělat počty,“ vtipkuje.

Možná se nepovažuje za fanouška fantasy, ale cítí se velmi poctěn, že je součástí jejich komunity, a rád se s nimi na různých comic conech, jako byl i ten brněnský, střetává. „Je důležité vědět, jak lidé reagují na věci, jež děláte. Je třeba si s nimi povídat. Ne přes obrazovku, ale tváří v tvář. Ani videohovor to nenahradí. Plno věcí, malých reakcí, se přes něj ztratí,“ přemýšlí herec. Cony, tedy setkání spojené s filmy, seriály, hrami a komiksy v žánru sci-fi a fantasy, má velmi rád a jezdí na ně často.

Comic cony jsou také jedny z mála příležitostí, kdy se může setkat s dalšími kolegy čaroději. „Nejsme hromadně v kontaktu, není to klub,“ směje se Williams. Přesto si byl velmi blízký například s nedávno zesnulým Robbiem Coltranem, představitelem polovičního obra Hagrida.

Fanouškovská setkání má v oblibě i proto, že rád cestuje. Comic-Con Junior pro něj byl i skvělou záminkou navštívit Brno. „Někteří lidé neradi cestují. Do Brna třeba nechtějí, protože se sem přímým letem nedostanou,“ říká herec.

On sám rád využívá vlak, v Brně už zkusil také „šalinu“. Česko ho velmi fascinuje díky jeho zájmu o průmysl a architekturu. „Česká republika byla jednou z prvních průmyslových zemí dvacátého století,“ vypráví. V Brně chce navštívit historické vodojemy na Žlutém kopci, už se také seznámil s brněnským orlojem. Když zjistil, že má Brňanům ukazovat čas, popřál jim hodně štěstí.