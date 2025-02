Marilyn Manson v pátek uhrane Brno, čeká ho reparát po nepovedeném koncertu

Rodák z amerického Ohia se navzdory svým skandálům čítajícím vysvěcení pastorem Církve Satanovy nebo obvinění ze sexuálního a domácího násilí od bývalé partnerky, herečky Evan Rachel Woodové, stále těší velké popularitě.

„Lístky na koncert byly vykoupené do hodiny od začátku prodeje,“ prozradil Ondřej Pojzl z agentury Live Nation, která koncert pořádá.

Podle něj se zpěvák v Brně neplánuje zdržet příliš dlouho, hned po koncertě nejspíš zamíří do Berlína, kde ho v neděli čeká další show.

Otázky iDNES.cz ohledně detailů pobytu Mansona na jihu Moravy nebo pohledu do zákulisí ovšem nemohl Pojzl zodpovědět – zůstávají zahaleny rouškou tajemství kvůli smlouvě o mlčenlivosti, již museli organizátoři podepsat.

Pětapadesátiletý zpěvák, vlastním jménem Brian Hugh Warner, jehož umělecký pseudonym je složeninou ze jmen filmové hvězdy Marilyn Monroe a vraha Charlese Mansona, se do Brna vrací po 16 letech. Tehdy na velodromu představoval v živé podobě album The High End of Low. Diváci ho ale po hodinovém zpackaném výstupu plném přerušovaných nebo nedokončených písní a odchodu bez rozloučení vypískali.

Teď má příležitost napravit si reputaci a ukázat publiku svůj potenciál. Nejprve však obecenstvo připraví a naladí do správné atmosféry francouzská elektro-rocková skupina The Blackmordia. Po ní už nastoupí samotná hvězda večera s nejnovějšími skladbami.

Podle setlistů z předchozích měst na evropské šňůře budou fanoušci nejspíše moci zběsile pokyvovat hlavou i do rytmu Mansonových největších hitů jako The Beautiful People nebo Sweet Dreams (Are Made of This).

Den po Mansonovi plánovala v brněnské Winning Group Areně k příležitosti 40. výročí své nejúspěšnější skladby Total Eclipse of The Heart vystoupit britská poprocková zpěvačka Bonnie Tyler. Kvůli nutnosti podstoupit náhlou operaci kolena ovšem musela koncert přesunout až na 14. června. Zakoupené vstupenky zůstávají podle organizátorů v platnosti.