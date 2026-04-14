Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

  16:41
Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v třiadevadesáti letech zemřela. „Její odchod je obrovská ztráta pro celou folklorní rodinu,“ dodává Pospíšilíková se smutkem v hlase. Na vzácnou ženu bude myslet jako na velkou autoritu, jež uměla být přísná i laskavá.
Zemřela Marie Pachtová z Vyškova, život zasvětila hanáckým tradicím. | foto: Muzeum Vyškovska

Marie Pachtová zasvětila celý život hanáckým tradicím a jejich předávání dalším generacím. Více než čtyři desetiletí působila v Dětském folklorním souboru Klebetníček Vyškov.

Sbírala také kraslice, více než 300 kousků propůjčila v roce 2023 Muzeu Vyškovska. Na velikonoční výstavě se tak objevila zdobená vajíčka z různých koutů Evropy.

„Všechny kraslice, které jsem dostala do sbírky, jsem doma opatrovala a těšila se z nich. Když jsem viděla malérečky třeba na Ukrajině či v Rumunsku, jak pracují, bylo to až neuvěřitelné,“ líčila při otevření expozice Pachtová. Malérečka je označení pro lidovou umělkyni, jež se specializuje na tradiční zdobení předmětů, nejčastěji právě kraslic.

Sama Pachtová patřila mezi uznávané malérečky. Zdobila vejce lepenou slámou a učila tuto náročnou techniku používanou zejména na Hané na kurzech nebo kroužcích ve školách. Už v roce 1959 se žačky pod jejím vedením přihlásily do celostátní soutěže o nejkrásnější kraslici.

Původní profesí byla učitelka. „Myslím, že se to projevovalo v každém jejím gestu nebo slově,“ vykládá Pospíšilíková, jak jako pedagožka umně vážila slova a měla kultivovaný plynulý projev. To se Pachtové hodilo, například když moderovala Prostějovské hanácké slavnosti a další tradiční akce.

„Vyškovská celebrita od nepaměti“

Své vzpomínky přidává i ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Pavel Klvač. „Nejvíce jsem na paní Pachtové obdivoval vytrvalost pro zachování kulturního a duchovního života v regionu. Vždy jsem také oceňoval její přímočarou komunikaci a úderný humor,“ popisuje Klvač. Pachtovou prý znal jako „vyškovskou celebritu od nepaměti“.

Jejich první osobní setkání mu navždy utkvělo. Odvážel ji autem ze semináře pro učitele, jehož se oba účastnili. „Zastavili jsme před domem, kde bydlela, a několik hodin jsme si do noci v autě povídali o regionálních tradicích, jejich udržování a budoucnosti. Dodnes pro mě toto setkání zůstává silným zážitkem,“ vypráví Klvač. „Vzácné osobnosti, jako byla Marie Pachtová, spoluutvářejí genia loci našeho regionu,“ doplňuje ředitel knihovny.

Stačí totiž říct „tetička Pachtová“ a na Vyškovsku dodnes mnozí vědí, o kom je řeč. „Tak se dříve běžně říkávalo sousedkám na vesnicích,“ připomíná historička a kronikářka Prostějova Hana Bartková. Zmíněné oslovení ukazuje, jak blízký vztah měla Pachtová k lidem. „Obdivovala jsem její přehled a rozsah znalostí,“ zmiňuje Bartková.

Ta rodačku z Vyškova vídala, když moderovala hanácké slavnosti nebo když hovořila na odborných folklorních konferencích. „Když přišla přednášet v civilu, málem jsem ji nepoznala. Kroj k ní zkrátka patřil,“ usmívá se pamětnice.

Pachtová je rovněž autorkou několika publikací o dětském folkloru a hanáckých zvycích. Za svou práci získala titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a stala se čestnou občankou Vyškova. Když slavila v listopadu 2022 devadesáté narozeniny, dočkala se i slavnostního odhalení Lavičky tetičky Pachtové před Hanáckým statkem v Zooparku Vyškov. Vyrobil ji umělecký sochař a řezbář Tomiš Zednik.

