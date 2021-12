Lidé až teď přemýšlejí, co se jim při tornádu mohlo stát, říká farář

Na Štědrý den to bude přesně půlrok, co se na konci Břeclavi zhmotnil trychtýř tornáda, které za pouhých pár minut napáchalo do té doby nepředstavitelnou zkázu. Farář Marian Kalina byl tehdy se svými farníky zrovna v kostele v Moravské Nové Vsi, jehož chybějící střecha a rozbitá věž řádění živlu stále připomínají.