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Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu

  15:23
Ulicemi Brna se během Maratonu hudby rozběhnou tóny folku, jazzu, rocku, swingu, punku i romské muziky. Hudebníci na počátku srpna zanotují jak pod širým nebem, tak i v klubu Sono či v brněnských vodojemech.
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...

Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno. (4. června 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu...
5 fotografií

Celkem odehrají přes 130 koncertů, mezi vystupujícími budou i světoví umělci. Jmenovitě jazzoví mistři Paolo Fresu či Omar Sosa, kteří festival odstartují v rámci zahajovacího koncertu 6. srpna. Chybět nebude ani letošní hostující hudebník kytarista Nguyên Lê, který odehraje celkem tři koncerty, včetně závěrečného 9. srpna.

V rámci Bezuličního buskingu se hudebníci stejně jako loni zabydlí na ulici v malých „pokojíčcích“ v podobě koupelny nebo srubu na náměstí Svobody, navrátí se i táborák a opékání špekáčků. Návštěvníci si užijí folkový koncert a rovnou ve spacácích přespí pod širákem v samotném centru Brna.

Oslava 25 let vily Tugendhat na seznamu UNESCO

Letos také čeká jednu brněnskou pamětihodnost významné výročí. Vila Tugendhat oslaví 25 let od zapsání do seznamu UNESCO, organizátoři proto zařadili i program Light up Tugendhat, kde se odehrají četné koncerty, zrcadlové instalace i videomapping. „Na tři dny se rozsvítí ale i Arnoldova vila či vila Löw-Beer,“ doplnila ředitelka Vily Tugendhat Iveta Černá.

Organizátoři tematicky vybudovali i jeden Busking stánek s imitací slavné onyxové stěny. „Pokojíček ve stylu této památky je větší, než bývá zvykem, snažili jsme se také napodobit materiály Skleněného pokoje,“ přiblížila tvůrkyně Kateřina Šedá.

Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno. (4. června 2025)
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno. (4. června 2025)
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno. (4. června 2025)
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno. (4. června 2025)
5 fotografií

Stálicí v programu je i Balkan night na nádvoří hradu Špilberk. Hradby roztančí například rumunská dechová kapela Fanfare Ciocărlia spolu s Džambo Aguševi Orchestra či DJs Malalata.

Festival navíc nepotěší pouze uši, ale i ústa, jelikož se v rámci něj odehraje i Maraton Street food festival. Brněnské podniky nabídnou světové chutě, novinkou letošního roku je výběr i z italské kuchyně. Pokrmy budou k dispozici za jednotnou cenu okolo 200 korun.

Na drtivou většinu vystoupení je vstup zdarma, u programů například v Kabinetu múz si návštěvníci musí koupit lístek. Více informací je na stránkách maratonhudby.cz.

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