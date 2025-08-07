V Brně vystoupí hudebníci z dvanácti zemí. „V programu vyniká indický hráč na bicí Trilok Gurtu, který vystoupí hned třikrát,“ říká mluvčí festivalu Barbora Toiflová. Lidé se mohou těšit i na bosenskou kapelu Dubioza Kolektiv, slovanský punkový projekt Dumai Dunai nebo estonské duo Puuluup.
Z české a slovenské scény se představí Martina Trchová, Alžběta Luptáková nebo Klára Veselá. Zazní jazz, punk, pop, folk, klasická i romská hudba.
„Maraton hudby Brno je výjimečný žánrovou pestrostí i tím, že propojuje domácí scénu se špičkovými umělci z celého světa. Velký důraz v letošním programu klademe také na ženy, interpretky a autorky,“ vyzdvihuje dramaturg festivalu Milan Tesař.
Hudba zazní na více než deseti místech, například na hradě Špilberku, ve vile Tugendhat, v Sono Centru, Kabinetu múz či Divadle Husa na provázku, posluchači vyrazí i na koncerty do zvukově unikátních vodojemů na Žlutém kopci nebo na Velodrom.
Tam se v pátek uskuteční „Balkan Night“, tedy noc balkánské hudby. Kvůli velkému zájmu o koncert posílí dopravní podnik spoje z hlavního nádraží a lze využít i autobusy 84 nebo 44 z Mendlova náměstí.
Pozornost i letos poutá „Bezuliční busking“, kvůli kterému v ulicích vyrostly makety pokojů, v nichž umělci vystoupí. „Letošní nový pokojíček je v trampingovém stylu,“ upřesňuje Toiflová. Ten stojí na náměstí Svobody. „U trampského srubu zapálíme táborák, lidé si u ohně mohou opéct špekáček a přespat,“ zve výtvarnice Kateřina Šedá, která je autorkou hudebních pokojíčků.
|ČTVRTEK
|17:30-18:30
|Barbara Maria Willi
|20:00-21:30
|Puuluup
|Od 21:30
|Late Night Music Bar, každý den
|PÁTEK
|17:15-18:45
|DJ Gadjo, Balkan Night
|18:00-19:00
|Veru Linhartová
|19:00-20:00
|Dumai Dunai
|19:30-20:30
|Martina Trchová
|20:30-21:50
|Dubioza Kolektiv
|21:00-22:00
|Trilok Gurtu & Arke’ String Quartet
|SOBOTA
|18:00-19:00
|Ji Li & Kan Lie & Shi Yashuai
|19:30-20:15
|Klára Veselá
|20:00-21:00
|Alžbeta Luptáková
|21:00-22:00
|Trilok Gurtu Band
|NEDĚLE
|od 11:00
|Barbara Maria Willi & hosté
|14:30-18:00
|Nekonečné varhany
|19:30-20:30
|Trilok Gurtu solo drums & percussion
Většina koncertů je zdarma, zejména ty pod širým nebem. Vstupenky si ale lidé musí koupit, třeba na koncerty ve vile Tugendhat, v Sono Clubu nebo na Velodromu. „Lístky lze pořídit na stránkách festivalu nebo na platformě GoOut,“ vysvětlila Toiflová. Ceny koncertů se pohybují od 200 do 1 000 korun.
Festival tradičně doplňuje také gastronomická sekce. V rámci Street food festivalu bude možné ochutnat speciality z patnácti brněnských podniků, jako je bistro Bastardo, Burger Inn nebo GO Brno.
Více na www.maratonhudby.cz