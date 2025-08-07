Maraton hudby rozproudí Brno, na náměstí Svobody vzplane táborák

Neobují běžecké boty, a přesto absolvují maraton. Brňanům k tomu stačí uši a rytmus v těle. Město totiž na čtyři dny pohltí festival Maraton hudby. Akce, která začíná ve čtvrtek, nabídne desítky vystoupení od rocku a punku po klasickou hudbu a jazz.
Kapela Monopól zahrála na happeningu k desátému ročníku hudebního festivalu Maraton hudby Brno (4. června 2025)

V Brně vystoupí hudebníci z dvanácti zemí. „V programu vyniká indický hráč na bicí Trilok Gurtu, který vystoupí hned třikrát,“ říká mluvčí festivalu Barbora Toiflová. Lidé se mohou těšit i na bosenskou kapelu Dubioza Kolektiv, slovanský punkový projekt Dumai Dunai nebo estonské duo Puuluup.

Z české a slovenské scény se představí Martina Trchová, Alžběta Luptáková nebo Klára Veselá. Zazní jazz, punk, pop, folk, klasická i romská hudba.

Maraton hudby Brno je výjimečný žánrovou pestrostí i tím, že propojuje domácí scénu se špičkovými umělci z celého světa. Velký důraz v letošním programu klademe také na ženy, interpretky a autorky,“ vyzdvihuje dramaturg festivalu Milan Tesař.

Hudba zazní na více než deseti místech, například na hradě Špilberku, ve vile Tugendhat, v Sono Centru, Kabinetu múz či Divadle Husa na provázku, posluchači vyrazí i na koncerty do zvukově unikátních vodojemů na Žlutém kopci nebo na Velodrom.

Tam se v pátek uskuteční „Balkan Night“, tedy noc balkánské hudby. Kvůli velkému zájmu o koncert posílí dopravní podnik spoje z hlavního nádraží a lze využít i autobusy 84 nebo 44 z Mendlova náměstí.

Pozornost i letos poutá „Bezuliční busking“, kvůli kterému v ulicích vyrostly makety pokojů, v nichž umělci vystoupí. „Letošní nový pokojíček je v trampingovém stylu,“ upřesňuje Toiflová. Ten stojí na náměstí Svobody. „U trampského srubu zapálíme táborák, lidé si u ohně mohou opéct špekáček a přespat,“ zve výtvarnice Kateřina Šedá, která je autorkou hudebních pokojíčků.

Výběr z programu
ČTVRTEK
17:30-18:30Barbara Maria Willi
20:00-21:30Puuluup
Od 21:30Late Night Music Bar, každý den
PÁTEK
17:15-18:45DJ Gadjo, Balkan Night
18:00-19:00Veru Linhartová
19:00-20:00Dumai Dunai
19:30-20:30Martina Trchová
20:30-21:50Dubioza Kolektiv
21:00-22:00Trilok Gurtu & Arke’ String Quartet
SOBOTA
18:00-19:00Ji Li & Kan Lie & Shi Yashuai
19:30-20:15Klára Veselá
20:00-21:00Alžbeta Luptáková
21:00-22:00Trilok Gurtu Band
NEDĚLE
od 11:00Barbara Maria Willi & hosté
14:30-18:00Nekonečné varhany
19:30-20:30Trilok Gurtu solo drums & percussion

Většina koncertů je zdarma, zejména ty pod širým nebem. Vstupenky si ale lidé musí koupit, třeba na koncerty ve vile Tugendhat, v Sono Clubu nebo na Velodromu. „Lístky lze pořídit na stránkách festivalu nebo na platformě GoOut,“ vysvětlila Toiflová. Ceny koncertů se pohybují od 200 do 1 000 korun.

Festival tradičně doplňuje také gastronomická sekce. V rámci Street food festivalu bude možné ochutnat speciality z patnácti brněnských podniků, jako je bistro Bastardo, Burger Inn nebo GO Brno.

Více na www.maratonhudby.cz

Vstoupit do diskuse

