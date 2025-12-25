Není vlastně velkým překvapením, že se manželé seznámili na luštitelských srazech. „Dali jsme se dohromady přes sudoku. A nejsme zdaleka jediní, v naší komunitě takhle vzniklo hodně párů,“ říká Jana.
Ondrouškovi uznávají, že se ve svých disciplínách doplňují, ale společný trénink ve skládání puzzle podle nich nefunguje. „My se u toho většinou pohádáme,“ směje se Jana. Přesto si manželé v roce 2022 zkusili párovou soutěž a skončili na 10. místě.
Obě disciplíny mají společné prvky, které Jakub Janě předává: mentální nastavení, strategii a psychickou přípravu. „Obojí si je hodně podobné způsobem souboje s ostatními. Není to jako v běžném sportu, kde máte přehled, jak si vedete, nebo vidíte průběžné skóre. Tady je vyžadován prakticky neustále výkon na hranici možností s minimem taktizování vůči ostatním,“ popisuje Jakub.
Odlišný je naopak způsob tréninku. Zatímco Jakub potřebuje klid na luštění nových úloh, Jana musí neustále skládat nové sady, aby trénovala moment překvapení. „Nejhorší na přípravě je, že musíte furt kupovat nová puzzle,“ podotýká Jana.
Doma se tak manželům hromadí krabice. Odhadují, že mají nyní čtyři stovky sad. Na puzzle lze tak narazit v každé místnosti včetně kuchyně, kde leží v poličkách nad talíři. Komunita puzzlařů si nicméně pomáhá výměnami domlouvanými ve facebookové skupině.
Přípravu podřizují dětem
Specifickou disciplínou je týmová soutěž, při níž čtyři lidé skládají tisícovku dílků. Vyžaduje to perfektní sehranost, členové týmu ovšem žijí v různých městech a společně tak trénují jen zřídka. „Takže máme spíš dobře sehrané dvojice, které se pak sehrávají týmově,“ přibližuje Jana.
Klíčové je rozdělení rolí. Někdo dělá okraje, jiný třídí podle barev, další skládá podle tvaru. Právě cílený trénink souhry umožňuje týmům porazit i jednotlivě silnější, ale nesehrané soupeře. „Individuálně jsou někteří třeba ve výsledcích výrazně slabší než my, ale díky dobré sehranosti nás nakonec mohou porazit,“ vysvětluje Jana.
Dalším faktorem ovlivňujícím trénink páru se stalo narození dvou dcer. Jakub i Jana se museli vzdát dlouhých tréninkových bloků. „Už nejsem mladý student, ale rodič dvou dětí. To víc určuje směr a časové možnosti, které zbývají na sudoku,“ líčí Jakub, jenž proto luští na počítači v minutových úsecích.
Jana si zavedla fragmentovaný trénink. „Nemám čas tři čtvrtě hodiny skládat ‚pětistovku‘, ale můžu skládat tři minuty, když si děti třeba někde hrají,“ popisuje. Jakub se ujal role trenéra a pomáhá s efektivitou. „Opětovné poskočení nahoru ve výsledcích na letošním mistrovství světa je důkaz, že nám ten trénink funguje,“ míní. V minulých letech totiž Janiny výsledky kolísaly.
Podle jejího manžela je největší rozdíl v disciplínách v tom, že sudoku komunita už funguje dlouho a stabilně, zatímco soutěžení ve skládání puzzle je teprve na začátku. „Když se zaměřím čistě na lidi, tak sudoku komunita pořád žije z velkého boomu kolem roku 2006, kdy bylo sudoku všude. Puzzle jsou v tomhle tradičnější, ale zase tam chybí trochu ten ‚moment fenoménu‘,“ podotýká Jakub.
Puzzlaři se nyní snaží navázat na úspěch prvního oficiálního mistrovství republiky a posílit domácí scénu, aby nemuseli vyrážet do ciziny, což stojí nemalé peníze. „Doufám, že se to tu rozjede trošku víc a už nebudeme muset jezdit do zahraničí. Za pět let to bude šílenství, soutěž každý měsíc...“ věří Jana.
Boj o místa v „repre“
Jakub se luštění sudoku věnuje již dvacet let a s českou reprezentací se stal třikrát mistrem světa v týmové soutěži, konkrétně v letech 2008, 2016 a 2022. Na domácí půdě je pak jeho bilance naprosto nevídaná.
„Od roku 2012 máme systém celoroční soutěže, kdy je vítěz oceňován putovním pohárem. Zatím jsem ho ze svých rukou nikomu nedal,“ říká k faktu, že titul nejlepšího českého luštitele drží již čtrnáct let v řadě. Zároveň získal 11 titulů mistra republiky z 20 tuzemských šampionátů.
Roli v tom hraje mimo jiné fakt, že je výrazně soutěživý typ, který se s týmem dlouhodobě pohybuje ve světové špičce. Mistrovství světa v sudoku je organizované jako špičkový sportovní turnaj s přísným výběrem do reprezentačního „áčka“.
„Kvalifikujeme se tam přes turnaje, jež máme tady v republice. Je tu tak šest až sedm velmi dobrých sudokářů, kteří každý rok bojují o čtyři místa,“ popisuje Jakub s tím, že od roku 2007 byl součástí tohoto týmu s výjimkou let, kdy na soutěži z osobních důvodů nestartoval.
Samotné mistrovství světa v sudoku je intenzivní dvoudenní turnaj. „Každý den máme čistého času zhruba šest a půl hodiny luštění, což je poměrně náročné na pozornost, koncentraci a udržení výkonu. Celá soutěž se skládá většinou z deseti kol jednotlivců a čtyř kol týmové soutěže,“ přibližuje Jakub.
Česko se na světových šampionátech dlouhodobě řadí k nejužší špičce, na stupních vítězů se stabilně a opakovaně objevuje společně s Japonskem a Čínou v různém pořadí.
Celotýdenní skládání
Zatímco sudoku má uzavřený výběrový systém, mistrovství světa v puzzle je otevřené pro každého. Jana se k němu dostala poněkud kuriózní cestou, a to z popudu přátel zaměřených původně na sudoku, kteří už potřebovali novou výzvu. „Už jsme prostě strašně dlouho soutěžili v sudoku a zjistili, že nás všechny baví skládat puzzle,“ vzpomíná na začátky.
Protože však v tuzemsku chyběly soutěže v této disciplíně, vydala se parta do Belgie, kde se setkala s dalšími českými nadšenci. Samotný šampionát je logisticky náročný, neboť trvá téměř týden. Soutěží se totiž ve třech kategoriích – individuální, párové a týmové. V každé z nich se koná kvalifikace, po níž následuje semifinále a finále.
„Jeden den jsou jen kvalifikace jednotlivců, druhý kvalifikace a semifinále párů, třetí zase kvalifikace týmů… a takhle to běží od úterý až do neděle,“ líčí formát Jana. Ta hned při své premiéře na mistrovství světa ve Španělsku v roce 2019 získala individuální zlato.
Česko i v této disciplíně dlouhodobě patří mezi světové velmoci. A přestože konkurence roste, medailová bilance je stále skvělá. Na letošním ročníku získala čtveřice Czech Puzzlequeens v konkurenci 296 týmů stříbro, celkově má tento tým z pěti mistrovství světa dvanáct medailí.