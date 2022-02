S mandolínou dobyl Ameriku a dal jméno nové technice Zenkl style

V hudbě se snaží objevovat něco nového, jít cestou, která ještě není prošlapaná. „Mandolína mě zaujala tím, že byla málo známá, takže u ní bylo spousta objevování. Zároveň je ale podobná kytaře,“ říká Radim Zenkl. Žije v Boskovicích a pravidelně se vrací i do Kalifornie.

Když se řekne mandolína, jako první se mi vybaví film Mandolína kapitána Corelliho, kde znějí spíše její jemné a tklivé tóny. Dá se na ni hrát i jinými způsoby?

Rozhodně. Sám mám vyzkoušeno třeba ze spolupráce se skupinou Buty nebo s jazzovým hudebníkem Jiřím Stivínem, že se mandolína uplatní napříč hudebními žánry. Pochází z Itálie a původně se na ni hrála dobová lidová i vážná hudba. Několik koncertů pro ni napsal třeba Vivaldi. V dnešní době zažívá renesanci a přes country a bluegrass pronikla až do populární hudby. Díky tomu se dostala do širšího povědomí. A někteří hudebníci šli ještě dál a dostali mandolínu do jazzu, nebo dokonce i rockové hudby.

Máte tedy dostatečně široký repertoár? Otec vás od ní prý odrazoval, že nebudete mít co hrát.

Je to tak. Rodiče učili hudební výchovu a z pohledu vyznavačů vážné hudby se na to dívali tak, že se hraje jen to, co už je napsáno. Takže táta o mě měl starost, protože ty klasické skladby pro mandolínu se dají všechny zahrát v podstatě za jeden večer. A říkal: Co ale dál? (směje se) Tak jsem začal přebírat skladby od jiných nástrojů, aranžovat a později také skládat svou vlastní hudbu.

Kromě autorských skladeb si hudebník může vymyslet i vlastní styl, jak na hudební nástroj hrát. V čem spočívá vámi objevený tzv. Zenkl style?

Počátkem 90. let jsem ve Spojených státech vymyslel techniku, v níž se mi podařilo spojit tremolo v melodii, což je rychlý opakovaný tón specifický pro mandolínu, s doprovodem rozkládaných akordů. V Americe se pro to ujal název Zenkl style. Na mandolínu se totiž hraje trsátkem jako na kytaru a jsou techniky, při nichž se dá hrát melodie tremolem a něco se k tomu trochu „přibrnkne“. Ale mně to pořád připadalo málo, tak jsem si řekl, co kdybych použil trsátka dvě. Nejdřív jsem si je lepil izolepou na prsty, později jsem začal používat takzvané hudební prstýnky, které sedí pevně na ruce. Výsledkem té techniky hraní je, že to zní, jako by hrály dvě mandolíny současně.

Dokážou se váš styl hudebníci naučit, nebo je náročný?

Sem tam se někdo najde, ale moc jich není.

A otevřel vám takzvaně dveře, když jste žil v Americe?

Určitě. Do Ameriky jsem přišel v létě 1989 jako třiadvacetiletý, jen pár měsíců před převratem. Samozřejmě jsem netušil, co se chystá. Já sám jsem se na svoji cestu chystal řadu let, asi od svých třinácti jsem si říkal, že jednoho dne půjdu na Západ za svobodou a muzikou. Připravoval jsem se i hudebně a před odjezdem jsem nahrál kazetu, takovou svoji hudební vizitku, která mi zpočátku pomohla otevřít mnohé dveře. Tehdy jsem do Ameriky odešel s pocitem, že tam zůstanu natrvalo, že se už nebudu moct vrátit. Chtěl jsem v hudbě něco nového objevit – a právě ten nový styl je za mě asi tím nejvýznamnějším z jakéhokoli mého odkazu.

V Americe jste se tedy rovnou mohl věnovat hudbě, nezačínal jste třeba jako číšník?

Od začátku jsem se mohl věnovat hudbě. Zkraje jsem párkrát hrál i na ulici, ale hlavně proto, že jsem si to chtěl vyzkoušet a těšil jsem se, neboť u nás v totalitě to bylo zakázané. Viděl jsem to jen ve filmech. Byl to velký zážitek, a dokonce jsem i něco vydělal. (směje se) Pak jsem začal učit, stal se členem mandolínového souboru a během dvou měsíců jsem začal mít sólové koncerty. Ale sem tam jsem si přivydělával i na stavbě nebo v přístavu.

Teď žijete v Boskovicích. Kdy naposledy jste byl za oceánem?

V listopadu jsem tam měl turné. Jinak od svého příjezdu v roce 1989 jsem měl hlavní základnu v Kalifornii a do Česka jezdil tak co tři roky, pak každý rok, pak několikrát do roka. Teď mám základnu spíš tady v Boskovicích, odkud pochází moje manželka, ale do Ameriky se pravidelně vracím.

Přijel jste tam hrát bluegrass, ale publikum chtělo víc české hudby. Překvapilo vás to?

Ano, dost se ptali na českou tradiční muziku. Dotazy Američanů na hudbu mých kořenů ve mně probudily nový zájem o naše lidovky a po několika letech v Americe se mi i po té naší hudbě zastesklo, tak jsem ji začal hrát na mandolínu. To se pak odrazilo i v mém albu z roku 1994 Czech It Out. Na něm je hodně českých, moravských i slovenských lidových písní.

Jak byste ve zkratce vystihl svoji hudbu?

Snažím se objevovat něco nového, jít cestou, která ještě není prošlapaná. Každé album má proto jiný koncept. Na jednom jsem se zaměřil na různá ladění mandolíny, pak jsem si vymyslel improvizované duety a na album Struny a křídla pozval dvacet hráčů na různé i lidové nástroje, jako je japonské koto, ruská balalajka, indický sitár, řecké bouzouki nebo paraguayská harfa.

Radim Zenkl (55 let) Patří k nejlepším hráčům na mandolínu. Pochází z Opavy, v létě 1989 odjel do USA, kde v roce 1992 zvítězil v prestižní celoamerické mandolínové soutěži.

Žije v Boskovicích a Kalifornii.

Natočil devět CD, spolupracoval na více než 60 CD a vynalezl techniku „Zenkl style“, při níž mandolína zní jako dva nástroje.

V dubnu vystoupí v Kodani a v červenci na festivalu La Roche Bluegrass ve Francii.

Ani vy sám jste nezůstal jen u mandolíny...

Asi tak po dvaceti letech hraní mi najednou začalo něco chybět. Byl to dlouhý vydržovaný tón, který mandolíně chybí, ale mají ho smyčcové a dechové nástroje. Tak jsem po návštěvě Irska začal hrát na irskou píšťalu, která je předchůdcem zobcové flétny. Zjistil jsem, že se flétna s mandolínou hezky doplňuje, a začal jsem hrát také na další flétny. O pár let později jsem narazil ještě na australské didgeridoo, to má zase hlubokou rezonanci, kterou flétny ani mandolína nemají. Uvědomil jsem si, že láska k hudbě a spojení s ní je ještě větší než samotný hudební nástroj. Když má člověk hudbu v sobě, hudební nástroj se stává skutečně jakýmsi nástrojem k vyjádření toho, co má uvnitř.

Chtěla jsem se zeptat, na co všechno hrajete, ale spíš mě tedy zajímá, jestli je nějaký nástroj, na který byste si netroufl.

(směje se) Nedá se hrát na všechno, zvláště ne pořádně. Mandolína, flétny a didgeridoo jsou moje tři hlavní nástroje a občas hraju na kytaru nebo klavír. A jestli bych si na nějaký nástroj netroufl? Když si odůvodním, že na něj chci hrát, určitě bych si troufl. Jak by to dopadlo, to už je jiná věc. Ale určitě bych to aspoň zkusil.

Kolik mandolín máte doma?

Doma mám tři. Spoustu nástrojů mám ve Spojených státech. Moc mě těší, že moje hlavní mandolína, se kterou jezdím po světě, je z rukou českého výrobce Rosti Čapka.

Na čem teď pracujete?

Když jsem teď víc v Česku, začal jsem spolupracovat s výborným hráčem na kytaru a housle Ondrou Kozákem. Věnujeme se vlastní tvorbě, bluegrassu, folku a lidové hudbě, někdy trochu i jazzu a vážné hudbě. Právě připravujeme naše společné CD, které vyjde koncem jara. To bude zároveň moje první album nahrávané v Česku.