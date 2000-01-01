Sady na stráních nad jihomoravskými Hustopečemi se intenzivně barví do bílé a růžové. Mandloňová stromořadí o víkendu nalákají stovky návštěvníků na Slavnosti mandloní a vína. Ty se trefí do perfektního okna, kdy budou pro Moravu netradiční stromy v plném květu. Načasování slavností je při tom trochu věštění z křišťálové koule, stromy původem z Íránu kvetou pouze dva týdny v roce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mandloně v Hustopečích patří k největším sadům svého druhu ve střední Evropě. Na jaře se krajina na pár dní promění v bílorůžové moře květů. Právě tehdy sem míří tisíce návštěvníků.
Stromy s mandlemi dnes nejsou jen plodinou, ale zážitkem. Lidé sem nejezdí sklízet, ale zpomalit. A na chvíli vypadnout z každodennosti.
Mandloně kvetou dřív, než vyraší listy. Stromy tak vypadají, jako by je někdo zasypal sněhem. Právě to z nich dělá tak silný jarní symbol. Ten trvá ale jen zhruba dva týdny.
Jižní Morava nabízí podmínky blízké oblastem, odkud mandloně pocházejí, tedy v Íránu. Teplo a sucho jim svědčí. I proto se právě tady uchytily.
Mandloňová stezka propojuje sady s vinicemi a výhledy do krajiny. Kombinace přírody a jižní Moravy funguje spolehlivě. Návštěvníci se sem vracejí každý rok.
Sady vznikly po roce 1949, kdy stát chtěl omezit dovoz mandlí. Z nenápadného projektu se stal unikát, který dnes nemá ve střední Evropě obdoby.
Po roce 1989 přišel zlom. Pěstování přestalo být výhodné a sady začaly chátrat. Z původních 185 hektarů a 50 tisíc stromů zůstaly jen zbytky. Přesto mají velký význam pro město.
Za socialismu se neplýtvalo vůbec ničím. To platilo i pro mandle z hustopečských sadů. Skořápky sloužily jako palivo nebo při čištění kovů. Mandloně tak měly překvapivě široké využití.
Rozkvetlé mandloně patří k symbolům jara na jižní Moravě. Krajina kolem Hustopečí v té době láká fotografy i turisty. Výjimečnou atmosféru dotvářejí i okolní vinice.
Na slavnosti dorazí až desítky tisíc lidí. Další tisíce zamíří jen na procházku mezi stromy. Na pár dní se z místa stává centrum dění. Mimo slavnosti jsou ale sady obsazené rozumně a návštěvníci si najdou jistě svůj prostor.
Dnes mají sady hlavně rekreační význam. Lidé sem vyrážejí na procházky mezi rozkvetlými stromy. Oblíbená je i Mandloňová stezka.
Mandloně sadaři dlouho považovali za choulostivé. Ukázalo se ale, že zvládnou víc než meruňky. Stačilo najít správné místo.
Z místních mandlí vzniká překvapivě široká škála produktů. Od pálenky přes kávu až po kosmetiku. Tradice tak dostává moderní podobu.
Mandloně si oblíbili i zamilovaní. Prvního máje je ještě daleko, pod rozkvetlými stromy se ale páry zastavují už teď. Romantická kulisa k tomu přímo vybízí.
„Zatím kvete necelá polovina sadu, hlavně starší stromy,“ říká Jana Hrádková, vedoucí marketingu a kultury města Hustopeče. Mladší se teprve chystají. Vrchol sezony má přijít letos o víkendu, na který jsou naplánovány slavnosti mandloní a vína.
