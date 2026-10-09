Na plačícího školáka upozornil městskou policii muž čekající na autobus. Sám jej raději oslovovat nechtěl, aby jej nějak nevyděsil.
Strážníci na hocha narazili poblíž supermarketu v brněnské části Nový Lískovec. „Na sobě měl kromě kalhot a tenisek jen triko s krátkým rukávem. Strážníci mu proto nabídli, že se může posadit do služebního vozidla, aby se zahřál,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.
Společně vyrazili k němu domů, kde však matka stále nebyla. Díky ochotné sousedce, která na ni měla telefonní číslo, ji alespoň takto kontaktovali. „Po několika pokusech se jí sousedka dovolala a žena slíbila, že za synem brzy přijde. Dorazila kolem tři čtvrtě na dvanáct,“ doplnil Ghanem s tím, že uplynulo asi deset minut, než přišla.
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Matka se opila tak, že se jí dcerka bála. Zavolali na ni strážníky
Matka po svém příchodu hlídce tvrdila, že poté, co sedmiletý chlapec usnul, odešla za kamarádem do parku na jediné pivo. „Strážníkům nadýchala téměř jedno a půl promile alkoholu, a tak případ předali sociálním pracovníkům i státním policistům,“ dodal mluvčí.