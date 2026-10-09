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Malý chlapec se v noci vzbudil a vydal se hledat matku. Ta zatím popíjela v parku

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  11:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Běžně v tu dobu už takto malé děti spí. V noci na čtvrtek krátce po 23. hodině však zhruba sedmiletý chlapec stál sám poblíž autobusové zastávky v Brně a plakal. Jak se ukázalo, byl nešťastný z toho, že doma nemohl najít svou matku, když se vzbudil, a vydal se ji hledat.

Na plačícího školáka upozornil městskou policii muž čekající na autobus. Sám jej raději oslovovat nechtěl, aby jej nějak nevyděsil.

Strážníci na hocha narazili poblíž supermarketu v brněnské části Nový Lískovec. „Na sobě měl kromě kalhot a tenisek jen triko s krátkým rukávem. Strážníci mu proto nabídli, že se může posadit do služebního vozidla, aby se zahřál,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Společně vyrazili k němu domů, kde však matka stále nebyla. Díky ochotné sousedce, která na ni měla telefonní číslo, ji alespoň takto kontaktovali. „Po několika pokusech se jí sousedka dovolala a žena slíbila, že za synem brzy přijde. Dorazila kolem tři čtvrtě na dvanáct,“ doplnil Ghanem s tím, že uplynulo asi deset minut, než přišla.

Matka se opila tak, že se jí dcerka bála. Zavolali na ni strážníky

Matka po svém příchodu hlídce tvrdila, že poté, co sedmiletý chlapec usnul, odešla za kamarádem do parku na jediné pivo. „Strážníkům nadýchala téměř jedno a půl promile alkoholu, a tak případ předali sociálním pracovníkům i státním policistům,“ dodal mluvčí.

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