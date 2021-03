Obce chtějí výjimky. Nejde z nich vyjet nebo je lidé projdou za tři minuty

Březen, už nevylezem. I s takovou narážkou na jednu z pranostik lidé zlehčovali první den, kdy v Česku vstoupila v platnost přísnější opatření proti šíření koronaviru. Od včerejška se jejich pohyb omezil jen na hranice okresů. Ideálně by dokonce měli zůstávat pouze v obci, kde mají trvalé bydliště.

Jenže to v případě 132 obyvatel Závisti na Blanensku znamená pohybovat se na pouhých 44 hektarech. Hlavní cesta od jedné cedule označující vjezd do obce ke druhé je dlouhá asi jen třicet metrů.

„Obec přejdeme z jednoho konce na druhý za tři minuty,“ dokládá starosta Jaroslav Poláček (nez.).



Ačkoli se v nejmenší obci České republiky podle něj lidé zdržují hlavně doma a ve vesničce funguje obchod, nová nařízení jim i tak působí problémy.

„Některé zahrady leží v katastrálním území sousedního městysu Černá Hora. A těch tras na procházky opravdu není mnoho. Proto jsme si požádali o výjimku pro sloučení katastrů Závisti, Milonic a Černé Hory. Snad ji dostaneme,“ doufá starosta.



Cesty patří jinému okresu

Nelibost kvůli objevování hranice obce zavládla také v obci Úsobrno v nejsevernějším cípu Jihomoravského kraje. To zůstalo téměř odříznuté.

Jediná aktuálně povolená cesta pro výjezd z obce je silnice vedoucí po hranici regionu. Z ní se dá podle nařízení odbočit jen na jih, na Boskovice. Další cesty do okresů Prostějov a Svitavy používat nesmějí.

„Stojí tu policisté na obou stranách, ale zásadní komplikace neřešili. Spíše nám radí. Lidé byli zvyklí jet do sedm kilometrů vzdáleného Jevíčka v Pardubickém kraji, což teď není možné, takže musí jedině dvacet kilometrů do Boskovic. V obci je ale slušně vybavený obchod,“ popisuje starosta Petr Komárek (nez.) s tím, že i Úsobrno bude žádat o výjimku právě pro cesty do Jevíčka.



Podobně i ve Zblovicích na Znojemsku, kde žijí jen čtyři desítky lidí, zase místo Dešova na Vysočině nově jezdí na nákupy do Bítova. Podle místních, mezi nimiž se za celou dobu nevyskytl žádný případ covidu-19, to ale není takový problém, protože i za lékaři míří často právě do Bítova. A v obci navíc fungují potraviny.



Na to, zda lidé dodržují všechna přísnější vládní protiepidemická nařízení, dohlíží na jižní Moravě od pondělí na 160 policejních hlídek. Kontrolují, kam lidé cestují a proč.

„Zhruba třetina se rozmístila po hlavních a frekventovaných tazích, ať už jde o dálnice, nebo silnice první třídy. Další policisté dohlíželi na dodržování vládních nařízení v obchodních domech, ale také na autobusových nebo železničních zastávkách a nádražích,“ přiblížil manévry mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Lidé, kteří zamíří za hranice okresu, musejí mít nově u sebe čestné prohlášení, v němž uvádějí cíl své cesty a také důvod. Podle Maláška byli v prvním dni policisté tolerantní. „Chápeme, že na zajištění nezbytných dokumentů nebyl přes víkend dostatek času. Naše hlídky u sebe mají formuláře a pomáhají s jejich vyplněním těm, kteří o to požádají. Postupně ale zpřísníme,“ upozornil mluvčí.

Kvůli omezenému pohybu se mění i krajská autobusová doprava, která od středy 3. března najede na prázdninový režim. Z jízdního řádu tak „vypadnou“ školní spoje a přestanou jezdit výletní linky, třeba 202 spojující Brno a Hostěnice na okraji Moravského krasu.

Policisté od pondělí kontrolují hranice okresů: