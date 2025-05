Odříznutý region mezi třemi kraji. Padesát kilometrů tu zabere přes tři hodiny

„Pokud rodiče neodvezou děti někam do většího města, nemají příliš šancí, jak se tam dostat,“ naráží starostka Jaroměřic na Svitavsku Iveta Glocová (nez.) na dopravní mizérii v trojmezí, kde se potkávají hranice Jihomoravského, Olomouckého a Pardubického kraje.

Nyní se konečně rýsuje řešení. „Ve spolupráci s Jihomoravským a Pardubickým krajem byla odsouhlasena možnost zavedení nových nedělních spojů z Velkých Opatovic do Olomouce. Provoz plánujeme zavést ve zkušebním režimu od nového školního roku,“ hlásí náměstek Olomouckého kraje pro oblast dopravy Bohuslav Hudec (ANO).

Nejde přitom jen o školáky. Jen necelé čtyři kilometry to mají lidé ze zmíněných tříapůltisícových Opatovic do Jevíčka ležícího už v Pardubickém kraji. Autobusy se sem dá dostat dobře, senioři mířící do sanatoria o kousek dál už však musí přestupovat. A pokud to u některých spojů nestihnou za dvě minuty, stráví dlouhý čas čekáním.

Složitá mezikrajská jednání

Od starostů v této vnitřní periferii Česka opakovaně zaznívají apely na lepší propojení všech tří krajů, protože hejtmanství jakožto koordinátoři regionální dopravy se soustředí hlavně na vlastní území a okrajové části jsou poněkud stranou zájmu. Každý takový „přeshraniční“ spoj je pak výsledkem dlouhých debat zejména o tom, kdo jej bude platit.

Podle starosty Jevíčka Dušana Pávka (KDU-ČSL) je přitom kvalitní doprava nutná, aby si jednotlivé obce udržely obyvatele a třeba i přitáhly zaměstnance do zdejších firem. „Když se nic nezmění, bude to čím dál větší problém,“ upozorňuje.

Na zlepšení současného stavu se pracuje. „Ve spolupráci se samosprávami a zástupci Jihomoravského, Pardubického a Olomouckého kraje se už zhruba tři roky jedná o alespoň částečné úpravě návazností a určitém omezení přestupů,“ sděluje Milan Havlíček, který jako externí konzultant pomáhá obcím včetně Jevíčka vyjednávat lepší podmínky.

I na délce jednání je však vidět, že zavedení záměrů do praxe není nic jednoduchého. Třeba kvůli víkendovým „školním“ spojům do Olomouce probíhala anketa, jestli o ně lidé z Velkých Opatovic vůbec stojí. A podle olomouckého náměstka Hudce nebyla účast v ní nijak vysoká. „Vzhledem k výsledkům ankety nepředpokládáme vysoký počet cestujících, a tak tyto autobusy budou zároveň obsluhovat jednotlivé obce v Olomouckém kraji,“ nastiňuje. Jízdní doba na této trase se tak vyšplhá na dvě hodiny.

Zmatek nastává i kvůli různým dopravním systémům a cenám lístků, které si každý kraj stanovuje zvlášť. Na Malé Hané i severněji kolem turisticky hojně navštěvované Dolní Moravy v Králickém Sněžníku se aktuálně připravuje uznávání „olomouckých“ jízdenek u „pardubických“ spojů. Ke změně by mělo dojít v polovině prosince. „Druhým krokem bude uznávání našeho ceníku na linkách, které bude zajišťovat Olomoucký kraj. To by mělo nastat od roku 2028 po ukončení veřejné zakázky na autobusové dopravce,“ přibližuje mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

S jízdou do Brna pomáhá vlak

Území kolem Velkých Opatovic označilo jihomoravské hejtmanství už před dvěma roky za hospodářsky znevýhodněný region, kterému je potřeba více pomoct. Dopravní dostupnost však podle starostky Kateřiny Gerbrichové (nez.) stále není příliš dobrá. „Na druhou stranu se tady za poslední roky opravilo tolik silnic, co se neudělalo za dvacet let. Zbývá vlastně už jen tankodrom ve směru na Letovice,“ uznává.

Vedle špatného spojení do Olomouce jí vadí i komplikovaná cesta do Brna. Místní byli roky zvyklí na expresní autobusovou linku, která vyjížděla z Moravské Třebové a přes Jevíčko a Velké Opatovice mířila právě do krajského města. Jenže tato „linka“, kterou dopravce provozoval na vlastní náklady, skončila a příliš se nedaří ani nové, která jezdí už jen o víkendu.

Podle Gerbrichové jsou možným důvodem osekání spojů častá zpoždění, kvůli čemuž u cestujících ztratily důvěru. „Lidé naopak chválí spojení s přestupem na vlak v Rájci-Jestřebí. Od nás do Boskovic jede autobus klasicky tak, že obsluhuje každou obec, pak ale pokračuje bez zastavení až k železnici,“ přibližuje.

Cesta do Brna tak lidem z Velkoopatovicka zabere zhruba hodinu a půl, což je pořád o třicet minut pomaleji než autem. Jihomoravský kraj nicméně míří k tomu, aby dojezdová doba byla srovnatelná s tou ve vlastním voze. Podle Jiřího Horského, ředitele krajské společnosti Kordis koordinující veřejnou dopravu na jihu Moravy, je v plánu po uzákonění takzvané poptávkové dopravy ji hned začít využívat.

Malé vísky by pak objela jen dodávka po předchozím zavolání a hlavní spoj by tak nemusel zastavovat všude. „S návazností na rychlík v Letovicích, což plánujeme, bude jízdní doba do Brna činit zhruba hodinu,“ předestírá Horský.