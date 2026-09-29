Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Opravy jsou nezbytné. Mahenovo divadlo v Brně čeká rekonstrukce za dvě miliardy

Autor: ,
  11:38
Mahenovo divadlo v Brně.

Mahenovo divadlo v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mahenovo divadlo v Brně.
Pracovník specializované firmy při opravě centrálního lustru v brněnském...
Mahenovo divadlo v Brně.
Pracovníci specializované firmy při opravě centrálního lustru v brněnském...
12 fotografií
Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení.

„Při posuzování stavu Mahenova divadla bylo zjištěno, že by mělo dojít ke komplexní rekonstrukci budovy,“ uvedla Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Součástí prací musí být i přestavba výměníkové stanice kvůli plánované výměně zastaralých parovodů za horkovody. „Pokud se nevymění dotčené technologie, bude to znamenat ukončení provozu budovy,“ dodala.

Mahenovo divadlo v Brně.
Pracovník specializované firmy při opravě centrálního lustru v brněnském Mahenově divadle. (2023)
Mahenovo divadlo v Brně.
Mahenovo divadlo v Brně.
12 fotografií

V Mahenově divadle, které je domovskou scénou činoherního souboru, se průběžně pracuje na památkové obnově, která letos vyvrcholí dokončením obnovy fasády. „Došlo také k opravě interiérů a částečné obnově střešního pláště,“ řekla Opálková.

Novinky brněnských divadel: kompletní Janáček, Kolečko v Redutě a světové premiéry

Výběrové řízení na projektanta nové výměníkové stanice by mělo podle Opálkové začít letos, zpracování projektové dokumentace je v plánu příští rok. Projekt a stavební povolení na rekonstrukci Mahenova divadla chce město získat v letech 2027 až 2029.

Budova Mahenova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením.

27. června 2019
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

OBRAZEM: Skyboxy se zařizují, sedačky zatím chybí. V brněnské aréně je stále staveniště

Do dokončení T Areny zbývá poslední měsíc. (25. září 2026)

Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Brno potřebuje frekventovanější MHD, míní místní šéf Pirátů a lídr koalice TU!

Pirátský lídr koalice TU! v Brně v komunálních volbách 2026 Adam Zemek.

S tvrdým obviněním na adresu hnutí ANO nedávno vyrukoval brněnský šéf Pirátů a lídr uskupení TU! Adam Zemek. Prohlásil, že se vládní uskupení snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje...

29. září 2026  10:39

Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři

Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...

Stačilo několik týdnů bez pořádného deště, úmorná vedra a místy ještě červencové krupobití. Výsledek teď moravští vinaři vidí při sklizni. Hrozny jsou menší a lehčí, v bobulích je méně šťávy a z...

29. září 2026  5:37

Posměšky k ženám jsou v politice běžné, míní lídryně čistě ženské kandidátky

Premium
Irena Koukalová Uličná před čtyřmi lety uspěla v komunálních volbách v Bzenci...

„V zastupitelstvu je patnáct chlapů, tak my postavíme patnáct žen,“ rozhodla se Irena Koukalová Uličná a založila hnutí Wonder Women. V pětitisícovém Bzenci na Hodonínsku původně vedla spolek s...

28. září 2026

Sjezd z D1 na Černovickou terasu v Brně se odkládá. Stavět se začne až na jaře

ilustrační snímek

Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro příštího roku. Výběrové řízení na stavební firmu vypsalo loni v...

28. září 2026  12:22

Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Pardubický útočník Jiří Smejkal slaví ve druhé třetině gól na 2:1 v zápase...

Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...

27. září 2026  21:32

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Chrlice koupily dům od rodiny místostarosty. Peníze si půjčily z kasy magistrátu

Premium
Dům s hostincem U Bindrů odkoupila radnice městské části Brno-Chrlice. (září...

Ještě před rokem byla budova v brněnských Chrlicích na ulici pojmenované po místním rodákovi a slavném fyzikovi Ernstu Machovi v soukromých rukou. Letos objekt s hostincem koupila místní radnice....

27. září 2026

Vězeň uprchl z nestřeženého pracoviště, dopadli ho v Brně

ilustrační snímek

Policie v Brně vypátrala jednoho ze dvou vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Po druhém muži stále pátrá.

26. září 2026  11:54,  aktualizováno  19:12

Ohrožený druh tygra dorazil do brněnské zoo, na nové prostředí reagoval se zájmem

Zoo Brno má nového tygra sumaterského, dorazil z německé Zoo Krefeld. Zatím si...

Zoo v Brně má nového tygra sumaterského, ze zahrady v německém Krefeldu přivezli v noci na sobotu. Zatím si zvyká, návštěvníci ho proto uvidí až v následujících dnech.

26. září 2026  13:26

Vlak na Blanensku zabil člověka, nehoda na čtyři hodiny přerušila provoz

ilustrační snímek

U Rájce-Jestřebí na Blanensku v sobotu ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes čtyři hodiny přerušený.

26. září 2026  11:14

Za úklid města střecha nad hlavou zdarma, slibuje lidem bez domova lídr SPD v Brně

Lídr SPD v Brně v komunálních volbách 2026 Jiří Kment

Před čtyřmi lety i poté v krajských a sněmovních volbách se hnutí SPD spojovalo s dalšími partnery. Teď se však nedohodli a menší uskupení Trikolora, PRO a Svobodní jdou v Brně vlastní cestou v čele...

26. září 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde