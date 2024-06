Morava má folklor jako výkladní skříň, bez něj se lidé změní, míní cimbalistka

„Folklor je pro mě životní styl. Žiju pro folklor a folklorem,“ hlásá pětapadesátiletá organizátorka Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který spoluvytváří už tři desetiletí. V pořadí 79. ročník této akce se koná od čtvrtka do neděle.

Jak by se podle vás změnila identita Slovácka, kdyby se přestal pěstovat odkaz lidové kultury?

Zcela zásadně. Zrovna Slovácko, ale obecně i celá Morava má folklor jako svou výkladní skříň – nemáme tu hory ani takovou koncentraci památek jako třeba v Praze nebo Kroměříži, nad nimiž by turisté žasli. Můžeme ale nabídnout víno, krásnou krajinu a folklor, který podle mě stojí na prvním místě. Změnili by se hlavně lidé. Protože člověk žijící folklorem si uvědomuje, odkud pochází, je na to hrdý a dokáže s tím nějak pracovat.