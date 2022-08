Z jihu Moravy na Vysočinu. Nová dvousedačka pro lyžaře propojí dva kraje

Dnes se mohou lyžaři na kopec vyvézt buď na kotvě, nebo na pomě, dětem slouží ještě lano. Lanová dráha má do přepravy lyžařů přinést vyšší komfort a cestu na kopec prodloužit, tedy protáhnout ji až do sousedního kraje.

„Rovněž reagujeme na celosvětový vývoj přepravních zařízení v lyžařských areálech, kdy se stále více prosazují lanové dráhy na úkor lyžařských vleků,“ uvedl provozovatel skiareálu Jiří Lhota v oznámení pro posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Dvoumístná lanovka Doppelmayr by měla být dlouhá 670 metrů a mohla by přepravit až tisíc osob za hodinu, což je ovšem daleko nad současnou návštěvností lyžařského areálu. V plánu je ovšem i prodloužení stávající sjezdové dráhy či rozšíření plochy parkoviště, což by mělo počty návštěvníků zvednout.

„Primárním účelem však není zásadním způsobem zvýšit návštěvnost areálu, ale stabilizovat návštěvnost areálu a hostům zajistit lepší komfort v průběhu celé zimní sezony,“ dodává Lhota.

Stavět by se mělo začít na začátku příštího roku, do následující zimy by mělo být hotovo. Jakmile začne sloužit lanovka, provozovatel odstaví stávající kotvu, která bude případně sloužit pouze jako záloha při poruchách lanovky nebo při její výluce, například při silném větru.