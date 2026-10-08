Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony

„Řidič vozu Tesla předjížděl v pravotočivé zatáčce automobil Škoda Superb v místě, kde pravděpodobně neměl dostatečný rozhled. Došlo ke střetu obou vozidel, přičemž Superb skončil mimo vozovku,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala první část dopravní nehody, která se stala dnes o půl deváté ráno u Lysic ve směru na Žerůtky.
Řidič elektrického nerezového pick-upu Cybertruck od americké automobilky Tesla následně narazil do protijedoucího traktoru s cisternou.
„Dechová zkouška u všech řidičů byla negativní. Předběžná škoda je vyčíslena na více než sedm milionů korun,“ doplnil Vala.
Nehoda se obešla bez vyproštění řidičů, záchranáři u ní nezasahovali. „Na místě jsme řešili přečerpání nádrže traktoru,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.