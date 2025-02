Skutek. Nápisy v ukrajinštině a češtině vzdávají hold ukrajinskému odporu

V pondělí to byly přesně tři roky, co vojska ruského agresora vtrhla na Ukrajinu. Brno si toto výročí připomnělo symbolickým spojením se svým partnerským městem Lvovem v podobě díla známého...

Létal s Havlem, přivezl i šampiony z Nagana. Zemřel legendární pilot Fridrich

Do vzduchu jej to táhlo už od mládí. Létat začal Zdeněk Fridrich na větroních, poté pilotoval slavného práškovacího Čmeláka v zemědělském družstvu. Postupně to dotáhl až do vládní letky, v níž byl...