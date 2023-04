Rychlobruslaři si musí na ovál za Lužánkami počkat, bazén otevře v létě

Že za Lužánkami stál kdysi zimní stadion a hrála tu brněnská Kometa, dnes připomíná už jen stejnojmenná zastávka MHD. Stará hala je patnáct let zbouraná, její plocha ožila jen v roce 2016 při Hokejových hrách, kdy se tu pro úspěšný klub plánoval nový stánek. Z představ ale i přes řadu vizualizací a maket nakonec sešlo, protože dnes se sedmimiliardová aréna chystá na brněnském výstavišti.

Místo, které dnes slouží v létě pro malou kopanou a v zimě i jako venkovní kluziště, by však podle vizí města mohlo žít sportem mnohem víc. A to dokonce rychlobruslením, pro nějž v reakci na medailové úspěchy Martiny Sáblíkové slibují ovál politici už řadu let v různých lokalitách Česka, včetně Brna.

„Splní požadavky Mezinárodní bruslařské unie pro pořádání juniorských závodů,“ tvrdil v roce 2021 Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který měl tehdy jako radní na starosti sport. Na místě bývalé zimní haly vymyslelo vedení Brna multifunkční sportoviště, které by mělo využití jak v zimě, tak v létě, jak se pochlubilo i na vizualizacích.

Ještě loni magistrát sliboval, že s investicí odhadem za 190 milionů korun se začne letos. Zase je ale vše jinak. „Na základě schváleného dodatku smlouvy se zpracovatelem projektové dokumentace se projekční práce na jeden rok pozastaví,“ sdělil mluvčího brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Podle nynějšího radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) krok souvisí s plánovanou studií celé lokality. Jinými slovy, politici nechtějí připravovat něco, co pak třeba ani nevznikne.

Na čem se naopak intenzivně pracuje, je stavba nového, pětadvacet metrů dlouhého plaveckého bazénu v sousedství toho stávajícího o dvojnásobné délce. Ten je však nyní kvůli rekonstrukci zavřený. „Dělníci už kompletně odstranili původní podhled a teď se věnují ošetřování ponechávaných konstrukcí. Práce na opravě skokanské věže jsou již téměř dokončeny,“ přiblížil mluvčí magistrátu s tím, že celkové náklady všech probíhajících investic přesahují 320 milionů korun. Finální termín pro dokončení je naplánovaný na konec letošního července.

Brno řeší také spor ohledně vlastnictví tenisových kurtů, které si nárokuje firma podnikatele Libora Procházky. S ním se už město úspěšně soudilo ohledně vlastnictví zpevněných cest nebo odstranění podzemních garáží.