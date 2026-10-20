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Inspekce zavřela kavárnu v Lužánkách, byla špinavá a s trusem od hlodavců

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  15:00

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Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny. (20. října 2026) | foto: SZPI

Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny.

„V kavárně bylo i množství plesnivých potravin či surovin a silně znečištěná byla také zařízení pro práci s potravinami či pro jejich ukládání,“ informovala inspekce na webu Potraviny na pranýři. Provozovatel Vít Kalvoda na Facebooku uvedl, že dnes začne s úklidem a otevře patrně za týden.

Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny. (20. října 2026)
Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny. (20. října 2026)
Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny. (20. října 2026)
Kavárnu Ponava Café v největším brněnském parku Lužánky zavřela v pondělí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Důvodem byly stopy po výskytu hlodavců a nezabezpečení proti jejich pronikání do kavárny. (20. října 2026)
4 fotografie

V kavárně se nacházel jak trus hlodavců, tak další stopy po jejich činnosti. Velmi silné bylo znečištění, podle snímků byly nánosy letité špíny na regálech, na podlaze, v ledničce i v mrazáku. Kvůli tomu hrozila podle inspekce kontaminace potravin, provozovna se navíc využívala i pro účely, které nesouvisejí s kavárenstvím.

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„Během dovči se nám zkazila spousta věcí. Dříve než my si toho žel všimla SZPI, takže jsme neotevřeli a s plánovanou generálkou začneme hned. Na shledanou ve vypíglované Ponavě,“ uvedl Kalvoda na Facebooku.

Podobně zanedbaných restauračních provozů na různých místech republiky uzavře inspekce ročně až několik desítek, často kvůli komplexně zanedbaným hygienickým podmínkám.

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