Odhad říká téměř půl miliardy, Zbrojovka za parcely na nový stadion nabízí jen půlku

Město počítalo, že dostane na stůl nabídku v hodnotě převyšující 420 milionů korun, jenže nabídka Zbrojovky činí 207 milionů, přičemž na účet města by klub poslal jen pět. Většinu peněz si započítal vůči plánované demolici ruin někdejší arény odhadované na zhruba 202 milionů.
Zbrojovka argumentuje, že znalecký posudek objednaný městem porovnává neporovnatelné, protože si pro srovnání nebere sportoviště, ale komerční plochy či parcely pro stavbu bytů.
„Naším cílem není vést spory ani vytvářet konflikty, ale po více než 25 letech vrátit vrcholový fotbal na místo, které je s historií brněnského fotbalu neodmyslitelně spojeno,“ stojí v prohlášení zástupců klubu. Jejich vlastní znalecký posudek přišel s výrazně nižší sumou.
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Ve hře o nový stadion za Lužánkami zůstal jediný zájemce, konkurenti to vzdali
Podle brněnského radního pro oblast sportu Tomáše Aberla (TOP 09) nebudou zastupitelé schvalovat jednu, nebo druhou cenu. Na stůl dostanou nabídku Kačenova klubu s tím, že ji buď schválí, nebo shodí ze stolu.
„Jako Rada města Brna jsme s tímto návrhem souhlasili, ale součástí budou ještě odkládací podmínky,“ doplnil Aberl. Na mysli má zejména fakt, že Evropská komise musí posoudit, jestli nabídnutá nižší cena není nedovolenou veřejnou podporou.
Výška stadionu může narazit u památkářů
Další odkládací podmínka souvisí se změnou územního plánu. Zbrojovka si podle Aberla vynutila do navržené smlouvy podmínku, že stadion bude vysoký 37 metrů. Jenže taková výška může být problémem pro památkáře.
Jak nastínili pracovníci Kanceláře architekta města Brna, kteří posuzovali různé výšky případného stánku, panorama historického centra Brna by plánovaná aréna narušovala, i kdyby výška dosahovala o dva metry méně. Doslova píšou o nevhodnosti či znehodnocení výhledu na město.
Výsledné slovo ale budou mít památkáři, tedy státní správa. „My to nejsme schopni ovlivnit,“ poukázal Aberl na rozdíl mezi úřady státní správy a samosprávou, tedy vedením města.
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Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů
Přesto se však v navržené smlouvě město podle něj zaváže k odpovědnosti, že udělá vše pro to, aby nový stadion za Lužánkami mohl vyrůst, v opačném případě na sebe převezme náklady za zhacenou stavbu. Například jde o situaci, kdyby politici finálně neposvětili změnu územního plánu.
Zbrojovka ve svém prohlášení naopak tvrdí, že veškerá rizika přípravy projektu, financování, demolice stávajícího stadionu i samotné výstavby ponese jejich majitel.
„A také rizika vyplývající z dlouhodobé koncese. Ta po dobu svého trvání významně omezuje výkon vlastnického práva k pozemkům, což je okolnost, která jejich tržní hodnotu standardně snižuje,“ dodali zástupci klubu v prohlášení. Koncese trvá 25 let.
Na dotaz iDNES.cz ohledně výšky stadionu a případného zamítavého stanoviska klub zatím nereagoval.
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29. srpna 2025