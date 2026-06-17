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Drak Lužan povstal s pruhovaným štítem. Zbrojovka Brno představuje novou identitu

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  19:30
Končí žlutá a opouští se kruh. Fotbalová Zbrojovka si pro návrat do první ligy připravila revoluci nejen v kádru, ale také v logu. Štít zvedá tradici k přelomu tisíciletí a připomíná éru pod názvem Boby, zůstává výrazné Z, zasazené do monogramu s písmenem B. A vše halí oheň, který chrlí probuzený drak ze své sluje stadionu Za Lužánkami.

Nová identita opouští dosavadní kruhové logo se žlutými prvky a vrací klub ke štítu, který podle autorů odkazuje na historické kořeny i moravskou heraldiku. Dominantou zůstává písmeno Z, nově však tvoří monogram s písmenem B. Součástí znaku jsou také svislé červené a bílé pruhy, které odkazují na tradiční podobu dresů Zbrojovky.

Za návrhem stojí brněnské studio Boldie. Jeho kreativní ředitel Zdeněk Šermo vysvětluje, že cílem nebylo vytvořit jen modernější verzi stávajícího loga. „Pracovali jsme se základními prvky, ze kterých klub nemůže ustoupit. Například velké Z či pruhy,“ objasňuje autor.

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.
Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.
Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.
Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.
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„Chtěli jsme, aby logo poprvé skutečně patřilo klubu. Nebylo spojeno s konkrétní osobou jako v době Boby Brno ani s výrobcem zbraní. Zbrojovka tak získává vlastní identitu,“ popisuje ředitel komunikace klubu Tomáš Šusta. „Čekáme kritiku,“ přiznává s nervozitou.

Tvůrci se zároveň vědomě vydali proti současnému trendu maximálně zjednodušených znaků. Zatímco řada evropských klubů v posledních letech přechází k minimalistickým emblémům, v Brně zvolili opačnou cestu. „Všichni dnes dělají kulatá loga. My jsme chtěli unikátní tvar. Štít je navíc heraldicky jeden z nejstarších symbolů a má v sobě duši, kterou řada současných znaků ztratila,“ vysvětluje Šermo.

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.

Nový znak však představuje pouze jednu část širší proměny klubové komunikace. Její hlavní tváří se stává drak Lužan, který vystupuje i v představeném videu. To začíná odhalením nového loga, následně se však mění v příběh probouzejícího se tvora ukrytého v zarostlém a opuštěném stadionu Za Lužánkami.

Zbrojovka spala jako drak

Právě tato symbolika podle autorů vystihuje současnou situaci klubu. Zbrojovka se po letech vrací do nejvyšší soutěže a snaží se navázat na slavnou historii, která byla dlouho spíše vzpomínkou než základem pro budoucnost. „Navazujeme na myšlenku, že Zbrojovka spala a teď se probouzí. Chceme probudit i fanoušky, kteří od klubu v posledních letech trochu zamrzli,“ říká Šermo.

Drak přitom nemá být jednorázovým marketingovým motivem. Klub mu vytvořil vlastní příběh a jméno. Lužan podle něj přebývá v útrobách stadionu Za Lužánkami a jeho probuzení symbolizuje návrat ambicí i nadějí spojených s budoucností tradiční brněnské značky.

Šusta připomíná, že podobným způsobem pracují se svými symboly i některé evropské kluby. „Drak nám bude fungovat především v online komunikaci. Inspirací nám byly zahraniční kluby, které mají podobně silné symboly propojené se svou vlastní identitou,“ vysvětluje.

Brněnská fotbalová Zbrojovka představila novou identitu. Chránit ji má před soupeři drak Lužan.

Zbrojovka zároveň zdůrazňuje, že z klubové symboliky nemizí ani typická orlice. Ta má nově vystupovat především jako patronka mládežnické akademie.

Proměna identity se projeví také na dresech. Domácí sada bude podobná stávající a využije tradičních svislých pruhů, venkovní varianta bude bílá a třetí sada modrá.

Nové logo chce klub představit také mimo stadion. V noci jej promítne na několik budov v Brně. Konkrétní místa však vedení Zbrojovky prozradit nechce.

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