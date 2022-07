Barometr atmosféry v Brně neskutečně praská, opěvuje Hejlík zdejší gastro

Výsledkem je jeho nová kniha Brno 100. Kromě výběru kvalitních a originálních kaváren, restaurací, barů, bister a pivnic přináší také tipy, kam stojí za to vyrazit za kulturou, na jaká oblíbená místa se vydat nebo jak a kde zabavit děti.

Proč padlo rozhodnutí vytvořit prvního gastromonoprůvodce právě o Brnu, vysvětluje Hejlík jednoduše.

„Posledních pět let se tu dějí věci, a ten rozpuk nezastavila ani covidová doba. Nemluvím o kompletní brněnské gastroscéně, ale podnicích, které přicházejí s pěkným zajímavým konceptem, přátelskou atmosférou, originální nabídkou. Mluvím o scéně, která se vzájemně navštěvuje, podporuje, přeje si štěstí. Brno je město, které jste schopní projít pěšky a u toho se nestíháte divit. Ta atmosféra prostě funguje,“ popisuje autor knihy.

Díky kvalitě a rozmanitosti místních podniků si podle Hejlíka lidé v Brně mohou připadat jako na dovolené. „Jako na mejdanu, o kterém jim nikdo neřekl a oni se tam najednou zjevili. S otevřením zahrádek je to přímo neskutečné. Brno nejsou žádné kulisy pro turisty, ale pro foodies z Česka a věřím, že i za hranicemi vědí, že tady barometr atmosféry neskutečně praská,“ prohlašuje.

Příprava zabrala pět měsíců

Do knihy vybral Hejlík stovku podniků – a že bylo podle něho z čeho brát. „Poměrně jasnou jsem měl první šedesátku, ale abych s čistým svědomím uzavřel výběr stovky, musel jsem ověřit celkem osmdesát podniků. A pak jsem měl spíš problém dávat podniky pod čáru,“ přiznává autor Gastromapy.

S výjimkou jednoho vinného baru herec víceméně všechna ostatní místa navštívil. „V některých případech jsem nebyl třeba na nějaké pobočce. Ve skutečnosti to totiž není Brno 100, ale Brno 123, protože část podniků má dvě, tři, ale i čtyři provozovny,“ osvětluje.

Příprava knihy zabrala pět měsíců, její křest se uskutečnil v brněnském Björnsonově sadu. Mimochodem, tamní kavárna Piknik box patří mezi podniky z výběru.

Aby se do výběru dostal, musel podnik splnit víc než jen základní požadavek, že hostům pokrmy a nápoje chutnají.

„Musí mě bavit, být mi tam dobře, musí být pro mě něčím originální, jak teď v kontextu Brna rád říkám, světový! Ale to nemusí být jen kavárenská scéna, která je tady dost možná nejsilnější vůbec, ale třeba i pivní. Myslel jsem také na to, aby byl výběr pestrý, aby v něm nechyběly cukrárny, stejně jako bary, bistra, pivnice nebo vinárny,“ nastiňuje Hejlík kritéria pro výběr podniků.

Jaké je Brno? Přátelské, srdečné, hrdé

Při přípravě knihy se ujal nápad na „dotazník“, který dal všem provozovnám. Kavárny v něm třeba doporučovaly svá oblíbená utajená místa ve městě, podobně třeba z pivnic dávali vlastní tipy na jiný podnik, který mají rádi.

„Strašně mě baví to číst. Každý z podniků má tři slova na to, zdefinovat, co pro něj znamená Brno, to je fakt krása číst. Všichni dotazovaní vědí, že to, co se tu teď děje, je opravdu světové, originální, prostě strašně hezké, i když je doba těžká a před námi ještě těžší. Přátelské, srdečné, hrdé – tahle tři slova se nejčastěji opakují,“ vyzdvihuje gastronadšenec.

A přímo od členů místní gastroscény už má i reakce na novou knihu. „Peter Szamuhel z Buchecku si ji koupil hned první den a psal mi: To je kniha kamarádů a kamarádství. Říkal mi, že ho to i dojalo,“ zmiňuje příklad Hejlík.

Místní gastronomickou scénu sleduje Hejlík už devět let. V poslední době pozoruje, že v Brně nastala generační výměna. „Michal Goth je pryč, i spousta jeho kuchařských dětí. Skončilo Koishi, starý Pavillon. Ale dál žije Borgo, Valorka. Tahle místa mám v knize také, ale především ta mladá scéna, spousta mezinárodních bister, originální scéna barová a tradiční pivní, to je prostě hurikán,“ zdůrazňuje.

Brno 100 přitom není jen o kavárnách, barech, bistrech, restauracích a pivnicích. Součástí jsou totiž také speciály. Dávají tipy, kam vyrazit na snídani, na drink, za pivem, kávou, sladkým či pečivem. „Ale pak jsou tam také dvoustrany, jež radí, kam do galerie, divadla, kina, parku, na koupaliště, oblíbená krásná místa, nebo třeba jak a kde zabavit děti,“ doplňuje Hejlík.

Čtenáři, kteří dávají přednost tomu, aby se dozvěděl o podnicích i něco dalšího, jistě uvítají rozhovory s gastroosobnostmi.