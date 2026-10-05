Onkologický ústav by nebyl bez maminky Bakešové, v Brně bude mít sochu

Její syn, chirurg Jaroslav Bakeš, matčinu ideu vtělil do komplexního plánu ústavu po vzoru švédského Radiumhemment, kde rakovinu nejen léčili, ale i zkoumali. Právě podle něj se jmenuje renovovaný pavilon MOÚ, na prvořadé zásluhy jeho matky se však léta zapomínalo.
Nyní však město Brno vyhlásilo soutěž na sochu, která by v blízkosti ústavu měla význam této výjimečné ženy připomenout. Uzávěrka soutěže byla 21. září, realizace by se měl vítězný návrh dočkat 21. června 2028.
Lucii Bakešovou prý k původní myšlence založení „Domu míru a útěchy v Brně pro lidi postižené chronickými nemocemi“, jak jej nazvala ve svém burcujícím článku v Lidových novinách, původně inspiroval příběh na ulici opuštěné tuberkulózní dívky. Nebo, podle vzpomínek její pravnučky Věry Bakešové Lesné, i vyprávění jejího syna o případech, kdy „třeba lidé mají člověka s rakovinou ve chlívě, protože už je cítit, nebo v noci tajně nemocného z chlíva odvezli a nechali ho před nemocnicí“.
Otec v jeskyních a propastech
Příběh této na svou dobu výjimečně vzdělané ženy, narozené 26. prosince 1853 v Blansku jako nejstarší ze čtyř přeživších sester, tím však zdaleka nekončí.
Lucie Bakešová totiž pocházela z opravdu ojedinělé rodiny, jak se dozvídáme například z diplomové práce Dagmar Kulaviakové Příběh ženské emancipace v rodině Jindřicha Wankla. Manželství jejích rodičů bylo podle vzpomínek další dcery Karly, mimochodem matky paleontologa Karla Absolona, velmi šťastné. Kromě otce Jindřicha, vůdčí osobnosti moravské archeologie, byla pozoruhodnou ženou i jeho žena Eliška, dcera správce kuřimského panství Maxmiliána Šímy.
Jindřich Wankl se s ní oženil v jejích 19 letech a od té chvíle byla nejen matkou jeho dětí, ale také jeho spolupracovnicí a horlivou organizátorkou kulturního života v Blansku. „Velkou část času věnovala Eliška svým dcerám, z nichž se snažila vychovat vlastenky,“ zjistila Dagmar Kulaviaková.
V rušné domácnosti rodičů se seznamovaly s Wanklovými přáteli a vyrůstaly v blízkosti osobností, jakými byl například malíř Josef Mánes, který s nimi chodíval po Moravském krasu a vymýšlel pro ně fantazijní příběhy. Sestry se navíc účastnily práce obou rodičů, včetně otcových jeskynních výzkumů a vykopávek, o čemž svědčí další ze vzpomínek Luciiny sestry Karly.
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„Strachu a hrůzy prožívala naše matka, když otec se nevracel mnohdy ani pozdě v noci, někdy také ani zrána. Fantasie jí kreslila nejstrašnější obrazy. Již ho vídala mrtvého na dně propasti, nebo někde v jeskynní sluji. Často v úžasném nepokoji a rozčilení budila nás děti a nařizovala: ,Klekněte, sepněte ručičky a modlete se za tatínka, aby se nám zdráv a živ vrátil domů’,“ zapsala si Karla Wanklová i se vzpomínkou, jak po nočním návratu maminka, často i s dcerami, ihned otci pomáhala s tříděním a čištěním archeologického materiálu, který dovezl.
Hodiny Bedřicha Smetany
V rodině se podle Kulaviakové také hodně četlo a často zde zaznívala hudba. Sama Lucie Bakešová popisovala dobu, kdy ji rodiče poslali studovat do pražských českých škol, protože v blízkém Brně byly tenkrát jen německé. Když už i se sestrou Karlou docházela na pražskou Vyšší dívčí školu, chodívala do klavírních hodin k Bedřichu Smetanovi.
„Smetana přicházel třikrát i čtyřikrát v týdnu, usedl na nějaký divánek a poslouchal osm až deset minut, jak se hraje, vytkl mi to neb ono, unaveně mluvil, utřel brejle šátkem a smuten, jak přišel, odcházíval. Neměla jsem tušení, ani bych nebyla tenkráte pochopila, jaký genius v tomto slabém muži s tvářemi zapadlými se nalézá,“ podivovala se Lucie Bakešová.
Po studiích se v roce 1869 vrátila do Blanska a o rok později se, jako šestnáctiletá, provdala za blanenského nadučitele, hudebníka a organizátora života v Blansku Františka Bakeše. O další rok později se jí 16. září narodil syn Jaroslav. Další chlapec, narozený v roce 1873, se bohužel dožil jen šesti měsíců.
V říjnu 1874 se Bakešovi přestěhovali do Ořechoviček, kde František Bakeš koupil tamní dvůr a vedl ořechovskou školu, zatímco Lucie se kromě svého syna starala také o děti sestry Karly, které po brzké smrti otce Vilibalda Absolona zůstaly nezaopatřené a Bakešovi se stali jejich opatrovníky.
Když se pak syn Jaroslav usadil roku 1909 v Brně, přestěhovali se za ním i oba rodiče. A tehdy se Lucie Bakešová začala naplno věnovat nejen společenské, ale také archeologické, národopisné, humanitní i charitativní činnosti.
Nejenže se několikrát podílela na archeologických výzkumech v Býčí skále, Jáchymovce u Adamova, v Kateřinské jeskyni, v jeskyni Kůlna a v Jedovnickém propadání, ale s otcem se zúčastnila antropologických sjezdů v Kyjevě, Kazani, Petrohradě, Moskvě a v Oděse.
Napsala také řadu článků, referovala o nich i na přednáškách Vesny, kde vyzývala ženy a dívky, aby „pilně studovaly vlastivědu, aby historické předměty, pracovní nástroje, lidové kroje, listiny apod., které zdědily po předcích nebo je nalezly, věnovaly českým muzeím, a to dříve, než většinu historických památek skoupí cizinci, protože jedině tak bude možné udržet naši národní identitu, naši historii“.
S Janáčkem vydala tance
Ona sama zanechala obrovskou stopu právě v národopisné činnosti. Nejenže byla činná sběratelsky, ale rekonstruovala i lidové tance a zvyky. Díky záznamu ve sbírce Sušilových písní národních nazvanému Králky začala pátrat, co to bylo zač. Vyzpovídala nejen pamětníky v Ořechově, ale i na Brněnsku, Tišnovsku a Blanensku, díky čemuž zachytila a popsala letnicové obchůzky dívek s obřadním tancem Královničky.
„Pod názvem ,Královničky, Staré národní tance obřadné se zpěvy’ šlo o vůbec první vydané pohybové záznamy moravských lidových tanců,“ zjistila Kulaviaková a dodala, že v letech 1891 až 1893 pak Bakešová spolupracovala i s Leošem Janáčkem, Františkou Xaverou Běhálkovou a Martinem Zemanem na vydání tří sešitů Národních tanců na Moravě.
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Kromě toho byla tato činorodá dáma předsedkyní národopisného odboru Ženského výrobního a vzdělávacího spolku Vesna v Brně a starostkou Ženské útulny i spolku na ochranu zvířat Živa, který sama založila. „Zasloužila se i o ustavení Jednoty mírové pro Moravu a byla aktivní v ženských spolcích,“ uvedla Kulaviaková.
Největší zásluhou této tehdy více než osmdesátileté dámy však dodnes zůstává idea a spoluzaložení spolku Dům útěchy. Pro ten díky své obrovské agitaci i přes nevůli některých brněnských lékařů zajistila štědrý příspěvek prezidenta T. G. Masaryka a dosáhla otevření prvního protirakovinného ústavu v tehdejším Československu.
Její syn, zesnulý už 6. října 1930 po nachlazení na lovu v Polsku, ale ani ona sama se otevření budoucího MOÚ 13. ledna 1935 bohužel nezúčastnili. Tehdy už nemocná Lucie Bakešová zemřela 2. dubna 1935 a je pochována v rodinném hrobě Bakešů v Ořechově.