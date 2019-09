Nanečisto se stěhoval dům, říká šéf inženýrů o přesunu kostela v Mostě

, aktualizováno

Je to 44 let, kdy stroje začaly nadzvedávat konstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 15. září 1975 tím odstartovalo stěhování největšího břemene na světě po kolejích. O to, aby dopadlo dobře, se postarali také inženýři z brněnského Ústavu aplikované mechaniky Brno, který funguje už 60 let.