Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele Lubomíra Hrstky, kontroverzního podnikatele, který později skončil ve vězení. Dnes ve věku 78 let zemřel.
Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.

Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Někdejší majitel brněnského Bobycentra i zdejšího fotbalového klubu Lubomír...
Bobycentrum v Brně.
Po svém návratu z vězení si Lubomír Hrstka v roce 2005 zahrál v hokejové...
Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.
O Hrstkově skonu po těžké nemoci informovala fotbalová Zbrojovka Brno, kterou vlastnil v letech 1992 až 2000.

Hrstku sice nejvíc proslavil fotbal, ale sám hrával hokej. V obraně dnešní Komety, která se tehdy jmenovala Zetor, patřil od konce 60. do začátku 80. let minulého století mezi stálice. V lize měl na kontě 451 ligových utkání, několik let ji i trénoval.

POSLEDNÍ ROZHOVOR Lubomíra Hrstky: Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.

V roce 1992 se však ujal fotbalové Zbrojovky. „Přišel za mnou dobrý kamarád Karel Kroupa, který v klubu působil, jestli bych mu s fotbalem nepomohl. Tak jsem na to kývl. Měl jsem hodně zkušeností, věděl jsem, že sport je můj život a že mu rozumím,“ vzpomínal Hrstka před třemi lety ve vzácném rozhovoru pro iDNES.cz.

Fotbalový klub se přejmenoval na Boby, což byla Hrstkova přezdívka. A zažil éru, kdy si zahrál evropské poháry a strhl celou jižní Moravu. Tehdejším diváckým návštěvám za Lužánkami se v Česku dodnes nikdo nepřiblížil, mezi nimi svítí rekord 44 120 diváků z října 1996.

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Hned vedle stadionu Hrstka postavil Bobycentrum, které se po otevření v roce 1993 stalo jeho životním dílem i prokletím. Dluhy z výstavby megalomanského centra s hotelem, hernami, velkým sálem pro koncerty, restauracemi či garážemi totiž položily Hrstkovy firmy a jejich šéfa dostaly do vězení. Fotbalový klub pak skončil v konkurzu.

„Měl jsem projetý celý svět a chtěl jsem vytvořit takové podmínky, aby i český člověk žil život, jaký se žil ve světě. Řekl bych, že se to dařilo,“ řekl Hrstka na adresu Bobycentra.

Koupě brněnského Bobycentra byl kalkul, říká majitel. Nyní se tam vracejí lidé

Litoval, že o něj kvůli nesplaceným závazkům přišel, považoval to za křivdu. „Je to srdcová záležitost a vyvolává to ve mně hrdost mísící se s lítostí. Já tam ani nechodím. Myslím si, že jsem o to přišel nezaslouženě,“ vyznal se.

Za mřížemi strávil Hrstka polovinu z tříletého trestu. Dlouho pak žil v ústraní, trénoval hokejovou mládež a v tichosti navštěvoval zápasy Komety.

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

