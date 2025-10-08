Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

  17:38
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Na Bobycentrum, které v Brně otevřel v roce 1993 i s hotelem, diskotékou a obchody a pojmenoval ho podle své přezdívky, byl pyšný. Ve středu 8. října 2025 přišla zpráva, že bývalý hokejista Komety, majitel fotbalového Boby Brno a kontroverzní podnikatel Lubomír Hrstka zemřel. Bylo mu 78 let. V rozhovoru, který pro iDNES.cz poskytl v březnu 2022, vzpomínal mimo jiné na to, jak Brno prožívalo fotbalovou euforii, kdy Boby v lize hrálo o nejvyšší příčky.

Dlouholeté mediální mlčení prolomil Hrstka v sérii s názvem Naše Lužánky, v níž lidé spojení se slavným fotbalovým stadionem odkrývali příběh ikonického brněnského místa. 

V devadesátých letech, kdy na tribuny pravidelně mířily desetitisícové davy a mužstvo bojovalo o úspěchy v lize i v pohárové Evropě, stál Hrstka v čele fotbalového klubu jako majitel.

„Byly to mé nejkrásnější roky v období, kdy jsem nepůsobil v roli hráče nebo trenéra,“ říkal v rozhovoru na jaře roku 2022 bývalý podnikatel, tehdy mu bylo 75 let.

Je to srdcová záležitost a vyvolává to ve mně hrdost mísící se s lítostí. Já tam ani nechodím. Myslím si, že jsem o to přišel nezaslouženě.

