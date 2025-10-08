Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Dlouholeté mediální mlčení prolomil Hrstka v sérii s názvem Naše Lužánky, v níž lidé spojení se slavným fotbalovým stadionem odkrývali příběh ikonického brněnského místa.
V devadesátých letech, kdy na tribuny pravidelně mířily desetitisícové davy a mužstvo bojovalo o úspěchy v lize i v pohárové Evropě, stál Hrstka v čele fotbalového klubu jako majitel.
„Byly to mé nejkrásnější roky v období, kdy jsem nepůsobil v roli hráče nebo trenéra,“ říkal v rozhovoru na jaře roku 2022 bývalý podnikatel, tehdy mu bylo 75 let.
Je to srdcová záležitost a vyvolává to ve mně hrdost mísící se s lítostí. Já tam ani nechodím. Myslím si, že jsem o to přišel nezaslouženě.