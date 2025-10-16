Rodina i fotbalisté se rozloučí se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

  12:00
Rodina, ale i známí, fotbalové legendy i fanoušci se ve čtvrtek půl hodiny po poledni rozloučí s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a vlastnil ji až do roku 2000. Podnikatel zemřel ve věku 78 let po těžké nemoci v minulém týdnu, jak informoval samotný klub.
Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.

Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.
Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.
Někdejší majitel brněnského Bobycentra i zdejšího fotbalového klubu Lubomír...
Po svém návratu z vězení si Lubomír Hrstka v roce 2005 zahrál v hokejové...
Právě v 90. letech rozdmýchal kolem klubu velké nadšení napříč jižní Moravou. Zbrojovka, tedy pojmenovaná Boby podle Hrstkovy přezdívky, hrála evropské poháry a lákala na stadion desítky tisíc fanoušků.

POSLEDNÍ ROZHOVOR Lubomíra Hrstky: Chtěl jsem, aby Češi žili jako ve světě, ohlížel se tvůrce brněnského impéria

Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.

Tehdejším diváckým návštěvám na dnes zchátralém stadionu za Lužánkami se v Česku dodnes nikdo nepřiblížil, mezi nimi svítí rekord 44 120 diváků z října 1996.

„Přišel za mnou dobrý kamarád Karel Kroupa, který v klubu působil, jestli bych mu s fotbalem nepomohl. Tak jsem na to kývl. Měl jsem hodně zkušeností, věděl jsem, že sport je můj život a že mu rozumím,“ vzpomínal Hrstka před třemi lety ve vzácném rozhovoru pro iDNES.cz, jak se k fotbalu nachomýtl. Sám se totiž věnoval hlavně hokeji.

Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.
Lubomír Hrstka před hotelem Bobycentrum, který v 90. letech nechal postavit.
Lubomír Hrstka na brněnském stadionu za Lužánkami, který v 90. letech vlastnil.
Někdejší majitel brněnského Bobycentra i zdejšího fotbalového klubu Lubomír Hrstka na snímku z přelomu tisíciletí.
V sousedství stadion za Lužánkami vybudoval Bobycentrum, které se po otevření v roce 1993 stalo jeho životním dílem i prokletím. Dluhy z výstavby megalomanského centra s hotelem, hernami, velkým sálem pro koncerty, restauracemi či garážemi totiž položily Hrstkovy firmy a jejich šéfa dostaly do vězení. Fotbalový klub pak skončil v konkurzu.

