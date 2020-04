Partička mladistvých sebrala z lesního baru bez placení piva i sladkosti

Na důvěru se mohou u návštěvníků skutečně spolehnout, protože naprostá většina za vše zaplatí podle ceníku, v úterý v podvečer tam však přijela i skupina dospívajících pravděpodobně z nedalekého Adamova a vše odsud vzala, aniž by zaplatila.

„Viděl jsem je tam opakovaně, to se pak vždy objevily v kasičce jen nějaké drobné,“ uvedl zakladatel lesního baru Robert Kubáň s tím, že se jednalo o dva kluky a dvě holky, kteří do baru přijeli na kolech.

U baru se v ten den chvíli pohyboval a viděl stejnou partičku. Pak se zapovídal s kamarády z Brna, odešel, a když se znovu vrátil, sladkosti i zhruba patnáct piv tentokrát zcela bez zaplacení zmizely.

Krádež policii nehlásil, škoda totiž ani není příliš vysoká, odhadují ji kolem 800 korun. S pátráním mu však pomáhají lidé na sociálních sítích. „Viděla jsem dvě holky a dva kluky, jak popíjeli pivko. Věkem odhaduji 8. či 9. třída základní školy, maximálně 2. ročník střední školy, ale přesně to nedokážu říct. Domnívám se, že holky, které byly obě blondýnky, jsem viděla jet z Ptačiny v Adamově,“ stojí ve zprávě, kterou Kubáň dostal.

Lidé už mu radí, aby do baru dal kamery, to on však nechce. Spíše teď uvažuje nad tím, že by tam byly hlídky dobrovolníků, jak mu nabízí jiní příznivci. „Nechci, aby tam někoho špiclovaly kamery, poslední a krajní variantou by byly případně fotopasti,“ doplnil.

Věří však, že partu dopadnou. Loni, kdy jim zhruba třikrát něco z baru vzali bezdomovci, na ně také následně přišli. Přesto však současná krádež v něčem ojedinělá. „Je to poprvé, co nám tu popíjeli piva mladiství. Jiní, co jsem zde viděl, měli vždy jen limonádu,“ dodal.

Provoz lesního baru tato událost každopádně nepřerušila, tajný příznivec jim veškerou škodu zaplatil. Mohou pokračovat dál i přes současná omezení kvůli koronaviru. Robert Kubáň měl zpočátku strach, jestli se tam lidé nebudou při současných omezeních sdružovat a vysedávat v hloučcích, to se ale podle něj neděje.