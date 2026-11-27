Byla neděle 27. listopadu 2011, kolem půl jedenácté večer. Dodávka bezpečnostní agentury vyjela z Brna a mířila na Olomouc. Na dálnici D1 nedaleko Rousínova ji zastavilo tmavě modré civilní auto, které mělo maják a připomínalo policejní vůz.
Z osobního auta vystoupil muž a přiměl velitele posádky, aby opustil dodávku a šel s ním dozadu údajně zkontrolovat zadní světla. Tam ho pod pohrůžkou střelby spoutal. Následně z osobního auta vystoupil druhý pachatel. Společně svázali také řidiče a oba muže nechali na mezi u dálnice.
„Vozidlo mělo mít údajně maják a vypadalo jako policejní. Následně z něj vystoupil nejprve jeden muž. Ten donutil velitele posádky vystoupit a přejít dozadu s tím, že má zkontrolovat zadní světla. Pod pohrůžkou střelby tam muže spoutal,“ popsala rok po incidentu detaily policejní mluvčí Petra Vedrová pro ČT24.
Lupiči následně z dodávky vynesli přepravní bedny s penězi. Bezpečnostní vůz pak zapálili a z místa zmizeli. Oba zaměstnanci agentury přežili přepadení bez zranění. Pachatelé si odnesli 70 milionů korun.
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Zabíjel bratr, říká jeden z obžalovaných v případu loupeže 77 milionů
Dodávku policisté později našli u Rousínova zcela ohořelou. Kriminalisté začali pátrat po pachatelích a prověřovali také možné svědky, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali na dálnici. Přesný průběh přepadení policie veřejně popsala až prostřednictvím vyjádření své mluvčí pro ČT24 při prvním výročí loupeže.
Ani rok po činu nebyl nikdo obviněn. Policie tehdy uvedla, že vyslechla desítky svědků, zajistila důkazy a na případu dál pracuje vyšetřovací tým. Loupež se však nepodařilo objasnit ani v následujících letech. Ukradené peníze se nenašly a pachatelé nebyli dopadeni.
Podobná loupež skončila u soudu
Jen o pět let dříve se přitom v širším okolí odehrál další mimořádně závažný případ. V srpnu 2006 přepadli ozbrojenci na silnici mezi Slavkovem u Brna a Rousínovem vůz bezpečnostní služby a odnesli si 77 milionů korun. Tato loupež se ale od případu Loomisu zásadně liší. Kriminalistům se po letech podařilo pachatele vypátrat.
Brněnský krajský soud se kauzou zabýval v roce 2016. Hlavní aktér Roman Dolíhal dostal dvacet let vězení, mimo jiné za vraždu komplice. Ani v tomto případě se však nepodařilo najít všechny ukradené peníze. Zhruba 35 milionů z této loupeže kriminalisté nikdy nedohledali.
Loupež Loomisu z listopadu 2011 tak zůstává samostatným kriminalistickým pomníčkem.