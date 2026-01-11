Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený

Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavka a na webu o tom informovaly České dráhy. Obnovení provozu na nádraží zatím předpokládají kolem 11:00.
„Ve stanici Brno hlavní nádraží došlo během posunu k vykolejení lokomotivy jednou nápravou. Provoz je silně omezen nebo veden odklonem,“ uvedl Kavka. Lokomotiva vykolejila podle Českých drah zhruba v 07:30.
S ohledem na to mezi hlavním a dolním nádražím v Brně a mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Chrlice jedou náhradní autobusy. Vlaky z Židenic na hlavní nádraží v Brně a dál do Modřic jedou odklonem, to platí i pro vlaky v opačném směru, uvedly České dráhy.