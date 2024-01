Vývoj řeči ovlivňuje také strava, říká logoped. Časté jsou potíže se sykavkami

„Rodič by měl zbystřit, když si častěji všímá problémů nejen v mluvené komunikaci. Třeba když má dítě problém udržet oční kontakt nebo nereaguje na jednoduché pokyny propojené s gestem,“ upozorňuje Petr Kopečný, ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické v Brně. Pokud se s dítětem nemluví, tyto problémy se ještě prohlubují a náprava trvá roky.

Jaká jsou nejčastější narušení komunikační schopnosti u dětí, nazývaná lidově vady řeči?

Nejčastěji se setkáváme s obtížemi v oblasti artikulace, a to u dětí předškolního věku. V posledních letech ovšem narůstá počet dětí, a to i v raném věku okolo druhého roku života, u nichž si rodiče začínají všímat určitých nápadností v komunikaci. U některých těchto dětí se pak mohou objevovat komplikace spojené se schopností produkovat slova, s chápáním významu slov, porozuměním sdělení v mateřském jazyce, sluchovým vnímáním. To se později odráží v dovednostech čtení a psaní, objevují se záměny hlásek a písmen nebo deficity v rozlišování hlásek.