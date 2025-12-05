Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Autor:
  15:58
Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje podobu města, vinařský region a blízkou oblast turisticky oblíbené Pálavy. Vedení města vizuál hájí.
Fotogalerie3

Mikulov představil novou vizuální identitu. | foto: město Mikulov

„To je jako přehrada? Máme v Mikulově někde přehradu? Že by kardinál Dietrichstein postavil někde v Mikulově přehradu, o které nevíme?“ ptají se kriticky lidé v diskuzích na sociálních sítích.

Jiná uživatelka o sobě píše, že je grafická designérka, ale že ji nové logo mate. „Snažím se pochopit, co konkrétně na tom symbolu reprezentuje samotný Mikulov. Dominanty jako zámek nebo Svatý kopeček jsou pro mě srdeční záležitost a hlavní vizuální paměť města. Tady je ale hlavním motivem tvar, který připomíná spíš přehradu nebo hráz. To bych intuitivně čekala spíš u Mušova nebo Pasohlávek než u Mikulova,“ míní s tím, že ani modrou nevidí jako typickou pro Mikulov, který stojí na vinohradech, teplu, světle a zlatavých tónech Pálavy.

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

Další kritizují, že logo a celá vizuální identita města vznikla bez debaty s občany, případně ankety mezi lidmi. „To není jen o tom, jestli se líbí nebo ne, celá identita musí být také jednoduchá, funkční a použitelná,“ vysvětluje starostka Jitka Sobotková (ANO).

Podle ní vše posuzovala odborná porota organizace Czechdesign, která už má za sebou výběr jiných vizuální identit pro řadu měst. Jedním z nich je od letoška například Prostějov, dále se podílela i na aktualizaci vizuální identity Brna.

Prostějov má konečně svůj nový vizuální styl a logo, středobodem je kudrlinka

Starostka chápe, že se negativní reakce scházejí, protože taková velká změna podobnou kritiku vždy vyvolá. „Mně se líbí. Jsou tam symboly mikulovských kopců, zvlněné krajiny vinohradů i typických střech ve městě. Vše do sebe zapadá. Vychází to z historie,“ dodává starostka.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Od sladké nevědomosti k nejlepší cukrárně v Brně. Mlsná holka se nebojí ani pepře

Podnik Mlsná holka vedou Klaudie Polanská Karafiátová (na snímku vlevo) a Hana...

Rozplývající se barevné makronky, originální dezerty i lahodné dorty. Se samými superlativy je v Brně dlouhodobě spojována cukrárna Mlsná holka, za níž stojí spolumajitelky Hana Pokorná a Klaudie...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

5. prosince 2025  15:58

Trojice psů zaútočila na štěně retrívra, pokousala i jeho majitelku

Napadené štěně retrívra musela podstoupit v narkóze chirurgický zákrok.

Středeční venčení svého pejska v Brně si osmnáctiletá dívka nejspíš představovala jinak. Při procházce kolem místního lomu Hády na ni i jejího čtyřnohého mazlíčka vystartovala trojice psů, která...

5. prosince 2025  14:07

Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Vodovodní zařízení vyžaduje obnovu. (2025)

Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu...

5. prosince 2025  12:13

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...

Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schválil v pátek dopoledne Krajský soud v Brně. Na programu bylo přiznání a dohoda někdejšího šéfa investičního odboru městské části Brno-střed...

5. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  10:48

Vlak srazil na Blanensku ženu. Zemřela na místě, nehoda omezila provoz

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:24,  aktualizováno  5. 12. 9:53

Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka...

Bývalému šéfovi brněnské hospodářské kriminální policie Vladimíru Machalovi i jeho bývalé podřízené Jitce Broďákové ve čtvrtek Krajský soud v Brně o několik měsíců zpřísnil podmíněný trest. V případu...

4. prosince 2025  16:24

Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž...

4. prosince 2025  16:09

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  15:41

Dietní strava není všude normou, vadí ombudsmanovi. Chce ji po školách povinně

Premium
Samoobslužná školní jídelna v Dobřanech

Nová vyhláška o školním stravování od září postupně přináší do jídelen mnoho vítaných změn. Ne všechny děti se však dočkají skutečného zlepšení. Týká se to zejména těch, které vyžadují speciální...

4. prosince 2025

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Brno si připomnělo finále PMEZ s Realem, zápas o první místo však nezvládlo

Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou...

Vyhlížený zápas dvou neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v repríze finálové série minulého ročníku v Brně 101:78 a připsali si do tabulky 14....

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.