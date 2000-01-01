Jen rok po skončení druhé světové války začaly po Brněnské přehradě plout výletní lodě a přepravovat turisty. Zážitkovou plavbu, která tak letos slaví 80 let, vyhledává každý rok zhruba 280 tisíc turistů. V začátcích byla čísla i mnohem vyšší a v dnešní době až neuvěřitelná. Tento víkend v sobotu 11. dubna začala na nádrži nová plavební sezona.
Lodní doprava na Brněnské přehradě je unikátní tím, že celá flotila funguje na ekologický elektrický pohon.
První lodě z Německa dopravily v květnu 1946 na Brněnskou přehradu tanky. Podle vedoucího zdejší lodní dopravy Martina Eclera měly motor z ponorek.
Podle Eclera byla důvodem využití elektrického pohonu situace s nedostatkem pohonných hmot po druhé světové válce.
Ani nikdy poté však dopravní podnik nesáhl po fosilních palivech, takže lze říct, že ekologická a elektrická flotila byla v Brně dříve, než to bylo moderní.
Záměr lodní dopravy na „Prýglu“, jak se přehradě v Brně říká, byl od začátku takový, že půjde o výletní a turistickou atrakci. Nikdy nebyla primárním cílem náhrada klasické veřejné dopravy.
Plány na lodní dopravu se objevily ještě před dokončením samotné vodní nádrže.
Hned po svém zahájení získala lodní doprava na Brněnské přehradě velkou oblibu.
V roce 1956 přepravila flotila rekordních 848 tisíc lidí. O tom si dnes mohou nechat v dopravním podniku jen zdát.
„Lidé využívali toho, že tehdy nikam nemohli a mohli trávit čas jen v tuzemsku. Možná je to dané i tím,“ míní vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.
V současnosti lodě ročně přepraví kolem 280 tisíc lidí. Úspěšnost sezony závisí hlavně na počasí.
Hlavní atrakcí se stala vyjížďka z přístaviště k hradu Veveří jako na této historické fotografii.
I přes vysoké počty cestujících v minulosti dopravní podnik podle Eclera nikdy na Brněnské přehradě neprovozoval více lodí než sedm. Takto velkou flotilu má i nyní.
Na tomto snímku z května 1946 je loď Morava. Nejde však o tu, která brázdí hladinu Brněnské přehrady nyní. Jde o jinou, která později plula i po Vranovské přehradě, ale v 80. letech byla sešrotována.
Tuto loď Pionýr dodnes lidé v Brně spatří. Nikoli však na přehradě, ale v městské části Brně-jih u cyklostezky v Komárově, kde začala sloužit jako část restaurace, a to v modrobílém provedení s názvem Kometa.
Občerstvení, respektive nákup, bylo však možné v minulosti pořídit i přímo na přehradě. Státní podnik Pramen zde provozoval plovoucí prodejnu, kterou byla původní loď z přelomu 40. a 50. let s názvem Veveří. Lidé v ní našli sortiment jako v běžných prodejnách.
Vůbec první taková plovoucí prodejna byla malá a vratká. Jeden z pamětníků již dříve popisoval, že když kolem ní projelo větší plavidlo, zboží padalo z regálů.
Parník Brno je nejstarší lodí, na které lze v současnosti plout. Slouží od roku 1949, tehdy dostala budovatelský název Úderník.
Ani tato loď na snímku z roku 1997 sice už nepluje, ale lidé na přehradě kolem ní stále chodí. Soukromník z ní po vyřazení v roce 2011 vybudoval v přístavišti bufet.
Celá trasa z přístaviště v Bystrci až do Veverské Bítýšky měří 10 kilometrů a trvá 70 minut.
Dopravní podnik postupně upravuje i jednotlivé nástupní zastávky. V trase od přístaviště k hradu Veveří se je již povedlo všechny zrekonstruovat, aby byly bezbariérové.
Poslední dvě zastávky Mečkov a Skály, které jsou hůře dostupné, jsou až za hradem dál směrem k Veverské Bítýšce.
Podle Eclera se postupem času mění i bezpečnostní požadavky na lodě. Zatímco v minulosti měly původní parníky, které dodnes jezdí, kapacitu kolem 350 lidí, dnes je to méně než polovina.
Brněnský dopravní podnik je provozem lodí mezi městskými dopravci unikátní. Podle Eclera je na Vranovské přehradě, Baťově kanále nebo třeba na Vltavě v Praze provoz čistě v režii soukromých firem.
Jedinou výjimkou, o které šéf lodní dopravy v Brně ví, jsou Pardubice. „Tam jedna loď slouží ale spíš jako restaurace a jen jednou nebo dvakrát za den s ní vyjedou,“ říká.
Brněnské lodě čekají na vyplutí v přístavišti.
Na první pohled je patrné, jak jsou nové lodě (vlevo) proti těm starším výrazně větší.
Lodě do nové sezony slavnostně vypluly v sobotu 11. dubna. Z bystrckého přístaviště vyplouvá loď zatím pouze o víkendu každých 45 minut, v květnu začne být provoz častější.
Hlavní oslavy 80 let provozu parníků na Brněnské přehradě jsou v plánu 23. května, kdy návštěvníky čeká v přístavišti celodenní program. Dopravní podnik posílí pro tento den lodní provoz a nabídne i expresní plavby k hrázi a zpět zdarma. Právě do hráze bude možné mimořádně nahlédnout.
