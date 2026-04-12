OBRAZEM: 80 let s elektrickými parníky v Brně. První z Německa dovezly tanky
Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy
Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...
„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...
Kauza dotačních podvodů: detektivové se zajímají o podnik vlivného byznysmena
Nově fungující SmartPark poblíž areálu výstaviště v Brně se ocitl v hledáčku Úřadu evropského žalobce a detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle kriminalistů, kteří ve...
Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů
Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem. Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé....
NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, v Brně odvedli ženu v poutech
Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po celou středu zasahovali na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie, která začala hned ráno, podle všeho souvisí s dnešním...
OBRAZEM: Prasátko jako dalmatin. V přírodě by nepřežilo, v oboře je atrakcí
Má puntíky jako dalmatin, ale žádný pes to není. S netypickým zbarvením se v brněnské oboře Holedná narodilo mládě divokého prasete. Jeho sourozenci jsou přitom všichni pruhovaní. Puntíkaté selátko...
Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny
Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...
Na Blanensku hořely necelé čtyři hektary lesa, situaci komplikoval nedostupný terén
S lesním požárem bojovali hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikoval těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle...
Jen rok po skončení druhé světové války začaly po Brněnské přehradě plout výletní lodě a přepravovat turisty. Zážitkovou plavbu, která tak letos slaví 80 let, vyhledává každý rok zhruba 280 tisíc...
Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis
Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...
Muž v Brně stál na mostě za zábradlím, zachránili ho kolemjdoucí a policisté
Pohotová reakce náhodných svědků pomohla v Brně zachránit muže, který stál za zábradlím mostu nad Sportovní ulicí. Lidé okamžitě přivolali pomoc a snažili se s ním mluvit. Policie ho nakonec...
Méně lesa, zato nové cesty. Na singletrailech v krasu se chystá i stezka pro děti
Ničivá vichřice a velká voda v posledních dvou letech vyřadily z provozu oblíbené singletraily v Jedovnicích na Blanensku a Mariánském údolí u Brna. Letos na nich opět bude rušno.
O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně
Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly...
Naše špička by tu světovou přejela, říká zmrzlinář z Brna. Sází na krupicovou kaši
Důkaz, že zmrzlina z Brna může obstát i ve světové konkurenci, přivezl na konci března z amerického Las Vegas majitel zdejší firmy Ještě jednu Jakub Gavor. Výrobce sladké delikatesy se probojoval...
Kvůli inovačnímu centru jde do vazby podnikatel Štefl, další dva obviněné soud pustil
Městský soud v Brně pustil na svobodu dva ze tří aktérů kauzy dotací pro brněnské inovační centrum, u kterých žalobce navrhoval vazbu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce
Stovky hospodářských zvířat, pivo, víno, dřevorubci a zemědělské stroje v akci. To vše podpořeno příjemným jarním počasím, tedy alespoň podle předpovědi meteorologů. Na brněnském výstavišti v neděli...