Éra „pirátských“ plaveb na Vranově končí, lodě konečně získají povolení

Dvě z lodí provozoval celých pět let Martin Balík bez povolení. Povodí Moravy mu totiž kvůli znečištění vody vypovědělo nájemní smlouvu na pozemky, kde stojí nástupní můstky. Podnikatel je však využíval dál, a tak byla nařízena exekuce.

Ani k té nikdy nedošlo, protože Balík převedl majetek na jinou společnost, Rekreace Vranov. Její jednatel Ctibor Veleba nedávno ohlásil, že hledá s vodohospodáři smír. A nastínil, kde by mohl nově – tentokrát legálně – kotvit.

Povodí tuto zprávu nyní potvrdilo. Jedno z přístavišť vznikne pod hradem Bítov, další u Granátové zátoky, konkrétně pod kotvením lávky. Teď je na Velebovi, aby k odsouhlasení předložil technické řešení a zajistil si všechna vyjádření a povolení pro provozování plavby a zbudování přístavišť.

„Teprve po splnění všech dohodnutých podmínek můžeme přistoupit k uzavření nájemní smlouvy. Dokud nebude tato smlouva uzavřena, nesmí lodní dopravu provozovat,“ potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Veleba to chce zvládnout během dubna. Lodě převzal i proto, že kdysi jezdíval jako lodník. „Řekl jsem si, že zkusím lodě zachránit, na Vranov patří. Kdybych chtěl vydělat, znám lepší investice, dělám to jako srdcovku. Chci dát všechno do lajny a bývalé resty, co jsem zdědil, narovnat,“ uvedl.

Až lodě vyplují, Balík přihlížet nebude. Kvůli řízení auta bez oprávnění byl v třicetiměsíční podmínce, kterou porušil a skončil ve vězení. Odsouzen byl k osmiměsíčnímu odnětí svobody ve věznici s ostrahou a dva roky nesmí sednout za volant.

Jak už dříve zmapovala MF DNES, je také usvědčeným padělatelem maturitních vysvědčení i vysokoškolských diplomů.