„Pokud se na vinici listokaz objeví, musíme ho ihned zničit, jinak by nám hrozily škody,“ řekl hodonínský vinař Dominik Káňa. Přímo do cvičení okolní vinařství zapojena nebyla. I když se s listokazem tuzemští vinaři ještě nesetkali, hrozbu si uvědomují a o broukovi se informují, například skrze Rostlinolékařský portál.
Kromě škod by se vinaři a zemědělci při výskytu škůdce museli poprat i s různými opatřeními. „Začalo by pro ně platit mnoho pravidel a opatření ohledně přesunu rostlin, zeminy, pěstebního substrátu, omezení by se poté týkala i obchodování s rostlinami,“ upřesnil ÚKZÚZ.
Listokaz japonský se v Evropě objevil poprvé v roce 2014 na území severní Itálie. „Tamní situace nám letos jasně ukazuje, že jej nelze ignorovat,“ zdůraznil Hnízdil s tím, že hranice na mapě škůdce nezajímají.
Každý rok se totiž listokaz poměrně rychle rozšiřuje, mimo jiné proto, že v Evropě nemá žádné přirozené nepřátele. V zamořených oblastech postupuje zhruba o deset kilometrů za rok, nevědomky jej mohou ale přivézt i lidé z cest. „Jsou už známy takové případy, že brouk přicestoval v zavazadle či v zavazadlovém prostoru. Může se objevit kdykoliv na plachtě nákladního auta i v letadle,“ dodal ÚKZÚZ.
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Duhová pohroma z východu. Italské sady a vinice plení japonský brouk listokaz
I proto brouk patří mezi takzvané karanténní škodlivé organismy Evropské unie. Jeho výskyt je povinné nahlásit. „Nejbližší je asi 250 km od našich hranic,“ popsal ÚKZÚZ s tím, že riziko zavlečení listokaza do Česka je vysoké. Kvůli tomu se cvičení měli zúčastnit i kolegové ze Slovenska, tam se ale nedávno objevil jiný karanténní brouk polník jasanový, proto na společnou akci nedorazili.
Dospělí jedinci listokaze se živí listy, květy i plody a listy typicky takzvaně skeletují, tedy vykoušou pletivo tak, že zbude pouze síťovina žilek. Larvy žijící v půdě rostlinám okusují kořeny a poškozují tím trávníky, parky i pastviny. Pro člověka nebezpečný není, může ale způsobit výrazné ztráty pro zemědělství, zahradnictví i veřejnou zeleň.
Zamořené centrum i zahrádkářské osady
Letos se proto uskutečnilo druhé cvičení v oblasti zachování zdraví rostlin v Česku. Simulovalo se zamoření v centru Hodonína a tamních zahrádkářských osadách, zasažena orná půda i dřevinná vegetace. Cílem bylo prověřit připravenost státní správy, měst, obcí, svazů a organizací reagovat na případ, kdy by se zde tento brouk objevil.
V lapači u železniční stanice byli fiktivně nalezeni první brouci listokaze, jelikož právě dopravní uzly patří k nejrizikovějším místům možného zavlečení brouka v přepravovaných věcech.
Následně si účastníci natrénovali celý postup od odběru a práce s lapači i analýzy vzorku. Dále aktivovali pohotovostní plán včetně vymezení zamořené a hraniční zóny a nařízení mimořádných opatření.
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Cvičení odhalilo také nedostatky v dosavadních postupech, na jejichž odstranění se teď veřejné orgány mohou zaměřit. „Z naší strany dopracujeme nějaké interní postupy, vyjasnily se možnosti a způsoby komunikace s místní samosprávou a dotčenou veřejností,“ zhodnotil ÚKZÚZ.
Výstupy z cvičení ústav zpracuje a potřebné změny poté zaktualizuje v pohotovostním a akčním plánu.
K odhalení škůdce může významně pomoci i veřejnost. Při podezřelém nálezu lesklého kovově zeleného brouka s bílými chomáčky chloupků po stranách zadečku je vhodné jej vyfotografovat a určit polohu. Tento podnět mohou lidé poslat právě na ÚKZÚZ, který jej prověří.