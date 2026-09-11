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Brouk z Japonska by ohrozil révu i stromy, na Moravě trénovali zásah proti škůdci

  10:52
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně cvičení na situaci výskytu škodlivého listokaze japonského na českém území. | foto: ÚKZŮZ

Listokaz japonský sežere, na co přijde.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně...
Listokaz japonský na listu vinné révy v obci Pont-Saint-Martin v regionu Valle...
Japonský brouk za sebou zanechává úplně zdevastované rostliny.
8 fotografií
Stačí, aby se s někým svezl v autě na cestě z dovolené. Takto jednoduše se může podle Michala Hnízdila z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dostat brouk listokaz japonský na české území. Ohroženo by tak bylo přes 300 druhů rostlin, a to včetně vinné révy, ovocných stromů, lesních dřevin či polních plodin. Připravenost na tuto situaci testovaly tento týden úřady v okolí Hodonína.

„Pokud se na vinici listokaz objeví, musíme ho ihned zničit, jinak by nám hrozily škody,“ řekl hodonínský vinař Dominik Káňa. Přímo do cvičení okolní vinařství zapojena nebyla. I když se s listokazem tuzemští vinaři ještě nesetkali, hrozbu si uvědomují a o broukovi se informují, například skrze Rostlinolékařský portál.

Kromě škod by se vinaři a zemědělci při výskytu škůdce museli poprat i s různými opatřeními. „Začalo by pro ně platit mnoho pravidel a opatření ohledně přesunu rostlin, zeminy, pěstebního substrátu, omezení by se poté týkala i obchodování s rostlinami,“ upřesnil ÚKZÚZ.

Listokaz japonský sežere, na co přijde.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně cvičení na situaci výskytu škodlivého listokaze japonského na českém území.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně cvičení pro situaci výskytu škodlivého listokaze japonského na českém území.
Listokaz japonský na listu vinné révy v obci Pont-Saint-Martin v regionu Valle d’Aosta v Itálii (9. července 2026)
8 fotografií

Listokaz japonský se v Evropě objevil poprvé v roce 2014 na území severní Itálie. „Tamní situace nám letos jasně ukazuje, že jej nelze ignorovat,“ zdůraznil Hnízdil s tím, že hranice na mapě škůdce nezajímají.

Každý rok se totiž listokaz poměrně rychle rozšiřuje, mimo jiné proto, že v Evropě nemá žádné přirozené nepřátele. V zamořených oblastech postupuje zhruba o deset kilometrů za rok, nevědomky jej mohou ale přivézt i lidé z cest. „Jsou už známy takové případy, že brouk přicestoval v zavazadle či v zavazadlovém prostoru. Může se objevit kdykoliv na plachtě nákladního auta i v letadle,“ dodal ÚKZÚZ.

Duhová pohroma z východu. Italské sady a vinice plení japonský brouk listokaz

I proto brouk patří mezi takzvané karanténní škodlivé organismy Evropské unie. Jeho výskyt je povinné nahlásit. „Nejbližší je asi 250 km od našich hranic,“ popsal ÚKZÚZ s tím, že riziko zavlečení listokaza do Česka je vysoké. Kvůli tomu se cvičení měli zúčastnit i kolegové ze Slovenska, tam se ale nedávno objevil jiný karanténní brouk polník jasanový, proto na společnou akci nedorazili.

Dospělí jedinci listokaze se živí listy, květy i plody a listy typicky takzvaně skeletují, tedy vykoušou pletivo tak, že zbude pouze síťovina žilek. Larvy žijící v půdě rostlinám okusují kořeny a poškozují tím trávníky, parky i pastviny. Pro člověka nebezpečný není, může ale způsobit výrazné ztráty pro zemědělství, zahradnictví i veřejnou zeleň.

Zamořené centrum i zahrádkářské osady

Letos se proto uskutečnilo druhé cvičení v oblasti zachování zdraví rostlin v Česku. Simulovalo se zamoření v centru Hodonína a tamních zahrádkářských osadách, zasažena orná půda i dřevinná vegetace. Cílem bylo prověřit připravenost státní správy, měst, obcí, svazů a organizací reagovat na případ, kdy by se zde tento brouk objevil.

V lapači u železniční stanice byli fiktivně nalezeni první brouci listokaze, jelikož právě dopravní uzly patří k nejrizikovějším místům možného zavlečení brouka v přepravovaných věcech.

Následně si účastníci natrénovali celý postup od odběru a práce s lapači i analýzy vzorku. Dále aktivovali pohotovostní plán včetně vymezení zamořené a hraniční zóny a nařízení mimořádných opatření.

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Cvičení odhalilo také nedostatky v dosavadních postupech, na jejichž odstranění se teď veřejné orgány mohou zaměřit. „Z naší strany dopracujeme nějaké interní postupy, vyjasnily se možnosti a způsoby komunikace s místní samosprávou a dotčenou veřejností,“ zhodnotil ÚKZÚZ.

Výstupy z cvičení ústav zpracuje a potřebné změny poté zaktualizuje v pohotovostním a akčním plánu.

K odhalení škůdce může významně pomoci i veřejnost. Při podezřelém nálezu lesklého kovově zeleného brouka s bílými chomáčky chloupků po stranách zadečku je vhodné jej vyfotografovat a určit polohu. Tento podnět mohou lidé poslat právě na ÚKZÚZ, který jej prověří.

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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal tento týden v Hodoníně...

Stačí, aby se s někým svezl v autě na cestě z dovolené. Takto jednoduše se může podle Michala Hnízdila z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dostat brouk listokaz japonský...

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