Do fotbalové Líšně se vrací tribuna, z níž se fandilo proti Slavii

Ve čtvrtek ráno se začalo, v sobotu už se bude sedět na nových místech. Fotbalový klub SK Líšeň pokračuje v rozšiřování stadionu, který byl na oba dva jeho dosavadní zápasy vyprodán, a na sobotu opět navyšuje kapacitu. Po smontování tribuny pro 522 lidí, postavené za brankou napravo od hlavní tribuny, pojme areál stadionu kolem 2 100 fanoušků.

„Dva pracovní dny na postavení tribuny nám stačí,“ řekl dopoledne Dušan Kodym, vedoucí stavby v Líšni.

Trubky, desky a sedačky jsou uskladněny na výstavišti, a jakmile byl na začátku týdne hotový projekt a pozemek byl zaměřen, nic nebránilo sestavení tribuny. Osazena bude modrými sedačkami, což je barva SK Líšeň.

„To je ale náhoda. Zkrátka máme modré,“ pousmál se Kodym.

Tribuna bude pro druholigového nováčka k dispozici zatím na nejbližší dva domácí zápasy. Pak si s Líšni vyhodnotí, zda stojí za to ji za brankou nechat.

„Pokud by byl předpoklad, že by divácký zájem mohl trvat i po těchto dvou utkáních, zvažovali bychom prodloužení pronájmu, což mohlo při naplnění tribuny v další utkáních snížit finanční ztrátu,“ podotkl předseda oddílu Karel Hladiš.



Tribuny byly zcela zaplněné

Co je pro Líšeň velmi pikantní? Jedná se o část stejné tribuny, která stála na tamním stadionu v roce 2007, kdy tehdy divizní celek senzačně v Českém poháru vyřadil Slavii Praha. Kodym byl osobně u toho. Tehdy byly tribuny dvě vedle sebe a byly zcela zaplněny. Ta stávající je široká 31,5 metru a má sedm schodů. Na její smontování stačí méně než deset pracovníků.

„Na tribunu nelze věšet reklamní banery, protože kdyby se pak do nich opřel vítr, mohlo by dojít i k posunutí tribuny, což jsme už zažili,“ upozornil Kodym. Jiná bezpečnostní opatření, například pro diváky, nejsou podle jeho slov potřeba. Jinými slovy: ani při slavení gólu nebo vítězství by se tribuna neměla rozhoupat, natož pak spadnout.



Předseda Hladiš na sobotu opět očekává nápor fanoušků. „Při utkání s Hradcem (ve 3. kole) byla hlavní tribuna vyprodána při pátečním předprodeji během jedné hodiny, prodalo se celkem asi 800 vstupenek,“ řekl. Proto i na souboj s Vyšehradem naplánovala Líšeň předprodej, a to na pátek od 16 do 18 hodin.