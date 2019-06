O lety do Mnichova není zájem, o dalším postupu rozhodnou krajští radní

Lhůta na podávání nabídek vypršel včera v poledne. Protože na kraj nepřišla ani jedna nabídka, o dalším postupu rozhodnou radní.

Hejtmana Bohumila Šimka (ANO) to příliš nepřekvapilo. „ A to zejména v kontextu problémů, se kterými se v poslední době potýkají letecké společnosti a také s ohledem na nedostatek letadel nejen v Evropě, ale i ve světě. Náš tým bude samozřejmě pokračovat v jednáních s leteckými společnostmi a hledat další možnosti navázání leteckých spojení za přijatelných podmínek, ale v žádném případě nechceme jít cestou dotování linek stamilionovými částkami, jako některé jiné kraje,“ uvedl hejtman.



Linka z tuřanského letiště do Mnichova začala létat před čtyřmi lety, loni se dokonce počty spojů rozšířily na dva denně v každém směru od pondělí do pátku, v neděli jeden pár spojů. Spoj do Mnichova využívalo kolem 2200 cestujících měsíčně. Loni kraj kraj zaplatil za provozování linky společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun.