Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Město nás diskriminuje vyšší daní z nemovitosti. Lidl uspěl se stížností u soudu

Marek Osouch
  5:07
Logo supermarketu Lidl.

Logo supermarketu Lidl. | foto: Profimedia.cz

K razantnímu zvýšení daně z nemovitostí pro vybrané provozovny přistoupili před časem zastupitelé Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Jenže jednomu z takto postižených supermarketů, společnosti Lidl, se rozhodnutí politiků nelíbilo a podala na město žalobu.

Veselí nad Moravou svůj krok hájilo tím, že supermarkety negativně ovlivňují dopravu pro městě, přispívají k většímu opotřebení silnic, hluku a prašnosti tím, jak do nich jezdí nakupovat velké množství lidí a samozřejmě i kamiony se zbožím.

Ostatně už dříve v jedenáctitisícovém městě na jihovýchodě Moravy platila pro supermarkety vyšší daň z nemovitosti. Jenže loni zastupitelé schválili nové opatření, které jim zvedlo tuto daň na tu nejvyšší možnou úroveň, kterou zákon dovoluje, tedy takzvaný koeficient 5.

Konec trmácení za nákupy, v Brně a okolí postaví nová obchodní centra

„Proti opatření jsme nejprve podávali standardní námitky, ty však město bez adekvátního vysvětlení zamítlo,“ uvedla mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. Proto řetězec podal na město žalobu ke Krajskému soudu v Brně a nakonec i uspěl.

„Odůvodnění nevyjevuje dostatečně konkrétně, proč byly mezi nemovitosti zatížené koeficientem 5,0 zařazeny právě nemovitosti navrhovatelky (řetězce Lidl, pozn. red.) a proč naopak nebyly zahrnuty jiné provozy, které navrhovatelka označila za srovnatelné,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Šebek v rozsudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

Nové budovy místo starých prodejen nabídnou i bydlení. Z radnic zní ostré ne

Lidl argumentoval například provozovnami značky COOP nebo také průmyslovými areály, na něž se nevztahuje tak vysoká daň z nemovitosti, která jde ze 100 procent do rozpočtu daného města a sami komunální politici si o její výši rozhodují.

Veselí na tyto výtky reagovalo, že základním kritériem byla velikosti plochy a počet zákazníků. Podle soudu však město nevysvětlilo přezkoumatelným způsobem, proč právě provozovny COOP považoval za malé prodejny. Současně totiž nestanovil žádné uchopitelné kritérium velikosti či významu pro místní.

„Bez takového vysvětlení nelze ověřit, zda šlo o rozlišování založené na objektivních a racionálních důvodech,“ poznamenal Šebek s tím, že totéž platí i průmyslové podniky. Podle soudu je tak celé opatření o zpřísnění daní nepřezkoumatelné, proto je i pravomocně letos v červnu zrušil.

Obchodní řetězec rozhodnutí celkem logicky vítá, vedení města na dotazy iDNES.cz z poloviny června ani přes několik urgencí dosud neodpovědělo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní

Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl

Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

Pořadatelé letošního ročníku brněnské MotoGP hlásí hluboký propad v...

Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...

Nález munice paralyzoval centrum Brna. Lidé se evakuovali, zastavily se i vlaky

Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu, na místo míří...

Nález munice z druhé světové války omezil v pondělí dopoledne život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního nádraží objevili dělníci pumu. Kolem 13. hodiny policisté informovali, že pyrotechnik...

Město nás diskriminuje vyšší daní z nemovitosti. Lidl uspěl se stížností u soudu

lidl logo obchod řetězec potraviny privátní značky supermarket

K razantnímu zvýšení daně z nemovitostí pro vybrané provozovny přistoupili před časem zastupitelé Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Jenže jednomu z takto postižených supermarketů, společnosti Lidl,...

29. června 2026  5:07

Karavanem do vinic. Velké Bílovice lákají vínem i habánským odkazem

Velké Bílovice má řada lidí spojené hlavně s burčákem a lahvemi vína. Zdejší...

Na jižní Moravu se dá vyrazit i bez složitého plánování. Přijet karavanem, zaparkovat kousek od vinic, přes den vyrazit na kolo a večer posedět u sklenky vína. Ve Velkých Bílovicích se k tomu přidává...

29. června 2026

Zapomenutá Lomnice zkrásněla, ožila a teď vyhrává tituly. Na zámku plánují Airbnb

V Lomnici u Tišnova na Brněnsku lze zažít třeba atmosféru židovského hřbitova s...

Lomnice ležící asi šest kilometrů severně od Tišnova na Brněnsku nepatří k příliš známým návštěvnickým cílům na turisty vyhledávané jižní Moravě. I přesto se tento městys se zhruba 1 500 obyvateli už...

28. června 2026  10:20

VIDEO: Nad Brněnskou přehradou vykouzlily stovky dronů neuvěřitelné obrazce

Dronová show nad Brněnskou přehradou 27.6.2026.

Když se spojí více dronů do jedné skupiny, dokážou nevídané divy. Společně vytváří na nebi barevné obrazce. Poslední roky tomu tak je pravidelně nad Brněnskou přehradou při festivalu Ignis Brunensis....

28. června 2026  8:02

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

27. června 2026  19:17,  aktualizováno  20:33

S bouřkou mají všichni obavu. Na další tornádo už by lidé neměli sílu, říká starostka Hrušek

Premium
Starostka tornádem poničených Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL) vystřelila po...

Zrovna seděla s přáteli ve vinném sklepě vzadu za vlastní zahradou, kde chystali scénky na víkendové narozeniny. Starostka Hrušek na Břeclavsku Jana Filipovičová (KDU-ČSL) si společně s nimi ještě v...

27. června 2026

Biologickou analýzou zkoumal lidové písně. Úlehla miloval folklór a vědu

Premium
Kresba Vladimíra Úlehly z jeho knihy.

Po Vladimíru Úlehlovi je pojmenovaná nenápadná ulice mezi líšeňským Zetorem a spalovnou. Málokdo ale ví, že šlo o mimořádně všestranného vědce, botanika, folkloristu i filozofa, který stál u zrodu...

26. června 2026

Vaněk brněnskou nabídku odmítl, Pavlík si k roli manažera přibere i trénování

Brněnští basketbalisté slaví výhru, v jejích středu trenér Jan Pavlík.

Novým trenérem brněnských basketbalistů bude Jan Pavlík, který v klubu současně zastává pozici generálního manažera. Na lavičce vystřídá strůjce loňského stříbrného úspěchu Martina Vaňka, jenž tento...

26. června 2026

Požár trávy přerušil provoz na železničním koridoru u Brna

Požár trávy zastavil provoz na koridoru u Brna (26. června 2026)

Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna na Brněnsku hořela odpoledne na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili na několik desítek minut provoz, zasahovalo 15...

26. června 2026  17:14,  aktualizováno  17:42

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

26. června 2026  13:56,  aktualizováno  15:37

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Horký víkend omezí kulturní akce. Ochlazení poskytnou jeskyně i kostnice

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše...

Jižní Morava se chystá na extrémně horký víkend, který možná přepíše statistiky. Hodnoty se totiž jen ve stínu mají podle předpovědí držet těsně pod čtyřicítkou, na přímém slunci se pak může pocitová...

26. června 2026  11:31,  aktualizováno  13:18

Zemřela historička Milena Flodrová, definovala rozdíl mezi Brňanem a Brňákem

Milena Flodrová zasvětila zkoumání Brna celý život a přispěla k odhalení mnoha...

Ve věku 91 let zemřela historička Milena Flodrová, znalkyně a popularizátorka dějin Brna. O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih a odborných článků,...

26. června 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.