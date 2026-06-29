Veselí nad Moravou svůj krok hájilo tím, že supermarkety negativně ovlivňují dopravu pro městě, přispívají k většímu opotřebení silnic, hluku a prašnosti tím, jak do nich jezdí nakupovat velké množství lidí a samozřejmě i kamiony se zbožím.
Ostatně už dříve v jedenáctitisícovém městě na jihovýchodě Moravy platila pro supermarkety vyšší daň z nemovitosti. Jenže loni zastupitelé schválili nové opatření, které jim zvedlo tuto daň na tu nejvyšší možnou úroveň, kterou zákon dovoluje, tedy takzvaný koeficient 5.
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„Proti opatření jsme nejprve podávali standardní námitky, ty však město bez adekvátního vysvětlení zamítlo,“ uvedla mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. Proto řetězec podal na město žalobu ke Krajskému soudu v Brně a nakonec i uspěl.
„Odůvodnění nevyjevuje dostatečně konkrétně, proč byly mezi nemovitosti zatížené koeficientem 5,0 zařazeny právě nemovitosti navrhovatelky (řetězce Lidl, pozn. red.) a proč naopak nebyly zahrnuty jiné provozy, které navrhovatelka označila za srovnatelné,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Šebek v rozsudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici.
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Lidl argumentoval například provozovnami značky COOP nebo také průmyslovými areály, na něž se nevztahuje tak vysoká daň z nemovitosti, která jde ze 100 procent do rozpočtu daného města a sami komunální politici si o její výši rozhodují.
Veselí na tyto výtky reagovalo, že základním kritériem byla velikosti plochy a počet zákazníků. Podle soudu však město nevysvětlilo přezkoumatelným způsobem, proč právě provozovny COOP považoval za malé prodejny. Současně totiž nestanovil žádné uchopitelné kritérium velikosti či významu pro místní.
„Bez takového vysvětlení nelze ověřit, zda šlo o rozlišování založené na objektivních a racionálních důvodech,“ poznamenal Šebek s tím, že totéž platí i průmyslové podniky. Podle soudu je tak celé opatření o zpřísnění daní nepřezkoumatelné, proto je i pravomocně letos v červnu zrušil.
Obchodní řetězec rozhodnutí celkem logicky vítá, vedení města na dotazy iDNES.cz z poloviny června ani přes několik urgencí dosud neodpovědělo.