Šéf Komety po kritice mizí z městské firmy. Nechce sám sobě vyjednávat nájem

„Důvod je velmi prostý. Situace od mého nástupu se výrazně změnila. Vše se vyvíjí tím směrem, že tak jak nám roste na výstavišti nová multifunkční hala, začínají zároveň jednání o působení A-týmu Komety v ní, a stejně tak může nastat i situace, kdy se v budoucnu může řešit změna smluvního vztahu k působení naší hokejové mládeže ve stávající Winning Group Areně. Vyhodnotil jsem si to tak, že z těchto důvodů bude vhodnější a zároveň kolegiálnější ke všem, kteří by se mohli těchto jednání zúčastnit, když z funkce odstoupím,“ napsal iDNES.cz Zábranský.

Sousloví střet zájmů, za nějž opakovaně čelil kritice z řad opozice, se tak v odpovědi vyhnul, jinými slovy jej ale popsal. Zejména jde o pasáž, kde hovoří o tom, že by se měl vyjednávat nový smluvní vztah ve stávající hale, kde Kometa působí.

Zábranský by v takové chvíli na jednu stranu vystupoval jako nájemce a chtěl vyjednat pro sebe co nejlepší podmínky, na druhé straně by ale měl chtít vyjednat co nejlepší podmínky pro městskou firmu, tedy pronajímatele.

„Už dnes u mnoha Starezem projednávaných bodů, které se týkaly Komety, odcházel za dveře. Tak zřejmě vyhodnotil, že bude lepší, když nebude v představenstvu,“ uvedl brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09) pro Deník N, který na Zábranského rezignaci upozornil.

Hokejový boss nebyl sice sám, kdo se dostával do střetu zájmů, u něj jako jediného ze všech nominantů v městských firmách však šlo o konflikt se soukromým byznysem. Jeho problém mohl navíc nabobtnat, pokud by se stal i majitelem brněnské fotbalové Zbrojovky, o jejíž koupi loni usiloval.

Původně byl Zábranský dokonce v čele zmíněné společnosti, jenže právě kvůli jeho absenci byla paralyzovaná jednání, protože jako předseda nemohl v tu chvíli řídit zasedání. Po třech měsících tak sestoupil do role místopředsedy.

Střet zájmů trvá, tvrdí opozice

„Dlouhodobě jsem jeho střetu zájmů kritizoval, takže jsem rád, že rezignoval. Zmizel sice ten nejpalčivější problém, ale do určité míry stále přetrvává,“ podotkl opoziční zastupitel Adam Zemek (Piráti), který je zároveň členem dozorčí rady společnosti Starez-Sport.

Naráží na to, že majitel hokejového klubu je zároveň městským zastupitelem za ODS a podílí se tak minimálně při jednáních na rozhodování o podobě rozpočtu nebo rozdělování sportovních dotací pro jednotlivé kluby včetně jeho Komety.

„V zastupitelstvu hlasuje 55 lidí. Vše je veřejné. Ani v orgánech městských akciovek nehlasuje jen jeden člověk. Důsledné dodržování hlášení, byť jen v domnělé možnosti střetu zájmu, jsem deklaroval, a tak se děje,“ sdělil už dříve Zábranský.