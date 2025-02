Začátky před opilci, utrpení na firemních večírcích. Komik líčí život u mikrofonu

Do Brna přitom před deseti lety dorazil z malé obce Vlkoš na Přerovsku studovat žurnalistiku a politologii.

Na sociálních sítích jste začal výrazně bodovat teprve nedávno. Čemu za to vděčíte?

Úspěch není žádná tajemná záležitost, musí to být dobré, originální a pravidelné. Původně jsem přemýšlel, že bych dával na internet klasický materiál, ale tím bych si vyčerpal nejcennější vtipy. Crowd work je v tomhle skvělý, na každé show vznikne spousta nového materiálu, což mi hraje do karet, protože se člověk nemůže jen tak vystřílet z připravených fórů. Zhruba po šesti letech vystupování jsem se crowd worku začal věnovat intenzivněji, dva roky jsem se v něm zlepšoval a ke konci roku 2023 jsem si řekl, že už to zvládnu dělat pravidelně. Na sociálních sítích se to rozjíždělo pomalu, ale po dvou třech měsících přišel docela prudký nárůst. Bez pravidelnosti by to ale nešlo. Každé čtyři dny musím vydat nové video, delší pauzu si nemůžu dovolit.