Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony

Autor:
  13:58
Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny Rochové. Expozice v ucelené podobě představuje více než půl století její tvorby.

Kolekce, jež věhlasná návrhářka narozená v Brně věnovala zdejší Moravské galerii, jsou rozděleny do sedmi tematických místností. Každá z nich odhaluje jinou rovinu její práce – od levitujících černých modelů na stěnách po fotografie přibližující autorčin život. Zážitek doplní projekční sál s dokumentem a záznamy přehlídek, na nichž se vystavované oděvy objevily poprvé.

Výstava s názvem „Liběna Rochová: Doteky“ v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici je rozdělena do sedmi tematických místností. K vidění je více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů od věhlasné módní návrhářky. (listopad 2025)
Výstava s názvem „Liběna Rochová: Doteky“ v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici je rozdělena do sedmi tematických místností. K vidění je více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů od věhlasné módní návrhářky. (listopad 2025)
Výstava s názvem „Liběna Rochová: Doteky“ v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici je rozdělena do sedmi tematických místností. K vidění je více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů od věhlasné módní návrhářky. (listopad 2025)
Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v zahraničí. Její život a dílo přibližuje výstava s názvem „Liběna Rochová: Doteky“ v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici. (listopad 2025)
Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v zahraničí. Její život a dílo přibližuje výstava s názvem „Liběna Rochová: Doteky“ v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici. (listopad 2025)
27 fotografií

Expozice je vystavěna nikoliv chronologicky, ale pocitově. „Každý ze sálů představuje jiný rozměr tvorby Liběny Rochové. Tím, že vystavujeme vedle sebe modely, které někdy dělí i tři nebo čtyři dekády, chceme akcentovat nadčasovost její práce,“ oznamují kurátoři výstavy Andrea Běhounková a Jan Králíček.

Podle nich tak návštěvníci uvidí, že špičkové řemeslo a myšlení návrhářky obstojí bez ohledu na dobu vzniku.

Název výstavy „Liběna Rochová: Doteky“ vychází z jednoho ze zásadních pojmů autorčiny tvorby. Dotek je pro ni intimním vztahem mezi oděvem a tělem, mezi tvůrcem a nositelem. „Moje představa je taková, že člověk vejde do jednoho prostoru, jednoho příběhu, bude ho vnímat všemi smysly a nebude ničím rušen. Přeji si, aby ho prostředí pohltilo a šel mým životem,“ nastiňuje čtyřiasedmdesátiletá Rochová.

Křídla, která nemohou letět

„Srdce výstavy“ je věnované kolekcím Doteky I a II, jež šíří povědomí o nemoci motýlích křídel. Jedná se o spolupráci s brněnskou charitativní organizací Debra, která byla poprvé představena v roce 2019. „Ústředních pět modelů jsou larvy, z nichž vystupuje sukně znázorňující křídla, která se nemohou nikdy rozlétnout, protože jim brání zmíněná nemoc,“ vysvětluje Rochová. Jeden z modelů doprovází báseň její blízké přítelkyně, která na tuto nemoc zemřela.

Rochová patří k nejvýznamnějším českým módním designérkám. Její motto „Oděv je socha v pohybu“ vystihuje způsob, jakým propojuje módu s uměním.

O štěstí se musíte podělit. Dříve bylo vše omezené, říká Liběna Rochová

Navrhuje divadelní a filmové kostýmy, umělecké objekty, oděvy na míru i autorské kolekce. Její práce opakovaně reprezentovala český design v zahraničí třeba na přehlídkách v Paříži či New Yorku. Vytvořila také mnoho oděvů pro zpěvačku Lucii Bílou. V roce 1999 založila Studio LR a v letech 2008 až 2023 vedla Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM, kde zásadně ovlivnila novou generaci tvůrců. Před pěti lety ji časopis Forbes zařadil mezi nejvýznamnější ženy v Česku.

Rochová získala řadu ocenění včetně Ceny města Brna, byla rovněž uvedena do Síně slávy Czech Grand Design. Spolu se spolkem Debra vytvořila značku Nadotek a dlouhodobě se věnuje charitativní činnosti, mimo jiné ve spolupráci s UNICEF.

Aktuální výstavu mohou zájemci navštívit až do 29. srpna 2027. Základní vstupné činí 390 korun, snížené 195.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně vzkřísí slavnou budovu u nádraží. Proměnit se má i okolí plné bezdomovců

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Přízemí bývalé nádražní pošty v Brně obsadí obchody, v dalších patrech vzniknou kanceláře banky a také úřady. Z dokumentu, který má redakce iDNES.cz k dispozici a jenž popisuje proměnu tohoto...

Proslulé hrnky nuceně zmizí z vánočních trhů. Brňané chystají „turbovzpouru“

Turbohrnek je od letoška na vánočních trzích v Brně zakázaný, protože není v...

Velký rozruch způsobil prodejce oblíbeného Turbomoštu na brněnských vánočních trzích oznámením, že jeho turbohrnky na akci nuceně končí. Od letoška je zakázala radnice Brna-střed. Podle provozovatele...

Škola zakázala velké výstřihy a nošení tepláků, podle inspekce chybovala

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Velký rozruch vzbudila novinka brněnské Základní školy Sirotkova, která ve školním řádu stanovila jasná pravidla oblékání. Žáci a žákyně od letošního září nesmějí chodit do školy v teplácích ani v...

Konec úmorného šlapání do prudkého kopce na Špilberk. Návštěvníky tam vozí vláček

Za jízdu osvětleným vláčkem zaplatí lidé 50 korun. Díky němu nemusí šlapat do...

Úmornému šlapání do prudkého kopce na brněnský hrad Špilberk je alespoň dočasně konec. Na známou památku tyčící se nad městem, která kromě výhledu láká aktuálně na světelný park se stovkami soch, se...

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony

Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v...

Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny...

21. listopadu 2025  13:58

Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

Pojízdná plošina s košem, ze kterého pracovník v Čejči na Hodonínsku umisťoval...

I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na Hodonínsku, který zrovna stál v koši pojízdné plošiny, když do ní narazilo auto. Plošina se převrátila...

21. listopadu 2025  13:25

Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Petr Štědroň

Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...

21. listopadu 2025  10:09

Zpoplatnit vjezd a zavést dvacítku, navrhují politici, jak zklidnit střed Znojma

Horní náměstí, Znojmo

Maximální rychlost 20 kilometrů v hodině, zpoplatnění vjezdu, podpora cyklistických a pěších tras či změna parkovacího systému. To jsou návrhy na proměnu historického centra Znojma, které by měly...

21. listopadu 2025  6:03

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Sudetoněmecký sjezd by se příští rok mohl konat v Brně. Uvedl to nejvyšší...

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) oznámilo, že se sjezd sudetských Němců příští rok uskuteční v Brně. Organizace zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich...

20. listopadu 2025  12:59,  aktualizováno  17:17

Lidem vadí stav toalet v oblíbeném centru, hlasují pro „spláchnutí minulosti“

Středisko volného času Lužánky sídlí v historické budově uprostřed brněnského...

Stovky brněnských dětí každý den zamíří do kroužků ve Středisku volného času uprostřed Lužánek. Budova v centru největšího brněnského parku slouží v nemálo případech i kolemjdoucím, když si potřebují...

20. listopadu 2025  16:24

Zemřel brněnský basketbalový patriot Zdeněk Konečný. Bylo mu 89 let

NA DOSKOKU. Pro míč se ve finále PMEZ 1964 tlačí hráči Spartaku Brno i Realu...

Po dlouhé nemoci zemřel v Brně bývalý basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný. Účastníkovi olympijských her v Římě v roce 1960, kde Československo obsadilo páté místo, bylo 89 let.

20. listopadu 2025  15:21

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace

Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu...

20. listopadu 2025  11:44

Bitva u Slavkova 2025 bude na větším prostoru a naposledy s Napoleonem z USA

Bitevních ukázek se při 215. výročí střetu u Slavkova účastnilo kvůli covidu...

Letošní 220. výročí bitvy u Slavkova, významného střetu Napoleonských válek, nabídne zájemcům atraktivní program v rámci vzpomínková akce Austerlitz 2025. Rekonstrukce bitvy, pietní ceremoniál a...

20. listopadu 2025  10:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Průjezd kolem stojanů benzinky byl opilému cizinci úzký, trefil sloup u nádrží

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Vypadalo to, jako by si šestadvacetiletý Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice na Břeclavsku ještě zvládl, následný odjezd...

20. listopadu 2025  9:18

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.