Kolekce, jež věhlasná návrhářka narozená v Brně věnovala zdejší Moravské galerii, jsou rozděleny do sedmi tematických místností. Každá z nich odhaluje jinou rovinu její práce – od levitujících černých modelů na stěnách po fotografie přibližující autorčin život. Zážitek doplní projekční sál s dokumentem a záznamy přehlídek, na nichž se vystavované oděvy objevily poprvé.
Expozice je vystavěna nikoliv chronologicky, ale pocitově. „Každý ze sálů představuje jiný rozměr tvorby Liběny Rochové. Tím, že vystavujeme vedle sebe modely, které někdy dělí i tři nebo čtyři dekády, chceme akcentovat nadčasovost její práce,“ oznamují kurátoři výstavy Andrea Běhounková a Jan Králíček.
Podle nich tak návštěvníci uvidí, že špičkové řemeslo a myšlení návrhářky obstojí bez ohledu na dobu vzniku.
Název výstavy „Liběna Rochová: Doteky“ vychází z jednoho ze zásadních pojmů autorčiny tvorby. Dotek je pro ni intimním vztahem mezi oděvem a tělem, mezi tvůrcem a nositelem. „Moje představa je taková, že člověk vejde do jednoho prostoru, jednoho příběhu, bude ho vnímat všemi smysly a nebude ničím rušen. Přeji si, aby ho prostředí pohltilo a šel mým životem,“ nastiňuje čtyřiasedmdesátiletá Rochová.
Křídla, která nemohou letět
„Srdce výstavy“ je věnované kolekcím Doteky I a II, jež šíří povědomí o nemoci motýlích křídel. Jedná se o spolupráci s brněnskou charitativní organizací Debra, která byla poprvé představena v roce 2019. „Ústředních pět modelů jsou larvy, z nichž vystupuje sukně znázorňující křídla, která se nemohou nikdy rozlétnout, protože jim brání zmíněná nemoc,“ vysvětluje Rochová. Jeden z modelů doprovází báseň její blízké přítelkyně, která na tuto nemoc zemřela.
Rochová patří k nejvýznamnějším českým módním designérkám. Její motto „Oděv je socha v pohybu“ vystihuje způsob, jakým propojuje módu s uměním.
O štěstí se musíte podělit. Dříve bylo vše omezené, říká Liběna Rochová
Navrhuje divadelní a filmové kostýmy, umělecké objekty, oděvy na míru i autorské kolekce. Její práce opakovaně reprezentovala český design v zahraničí třeba na přehlídkách v Paříži či New Yorku. Vytvořila také mnoho oděvů pro zpěvačku Lucii Bílou. V roce 1999 založila Studio LR a v letech 2008 až 2023 vedla Ateliér designu oděvu a obuvi na UMPRUM, kde zásadně ovlivnila novou generaci tvůrců. Před pěti lety ji časopis Forbes zařadil mezi nejvýznamnější ženy v Česku.
Rochová získala řadu ocenění včetně Ceny města Brna, byla rovněž uvedena do Síně slávy Czech Grand Design. Spolu se spolkem Debra vytvořila značku Nadotek a dlouhodobě se věnuje charitativní činnosti, mimo jiné ve spolupráci s UNICEF.
Aktuální výstavu mohou zájemci navštívit až do 29. srpna 2027. Základní vstupné činí 390 korun, snížené 195.