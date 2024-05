Zesláblo, bylo apatické a pohublé. Hodonínská zoo přišla o mládě vzácného lva

Samice lva po měsíci od porodu přišla do říje a ztratila mléko. Mládě, do té doby vitální, začalo ztrácet na váze a zesláblo. Zoologové se snažili podáváním hormonů laktaci u lvice obnovit, ale bez výsledku.

„Mládě bylo apatické a se známkami střevní infekce, proto jsme po dohodě s veterináři z humánních důvodů přistoupili k eutanazii,“ uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.

„Určitě ale u samice nastal posun k lepšímu. Zatímco u prvního mláděte byla nejistá a bez laktace, o druhé se vzorně starala a lvíče prospívalo. To, že mladá lvice ztratí mládě, není ničím neobvyklým. Pokud by ale v dalším vrhu bylo více mláďat, bylo by to pro odchov optimálnější,“ doplnila.

Lev berberský byl už v přírodě vyhuben, přežívá jen díky záchovným programům v zoologických zahradách. Jeho odchov je z genetických důvodů náročnější. Mladý pár získala Zoo Hodonín vloni na jaře z Plzně a německého Neuwiedu. Existují přitom snahy o návrat tohoto druhu do rezervací prostřednictvím repatriačních programů.

Návštěvníci budou postrádat také jednoho z dvojice psů hřivnatých. Zatím není k dispozici pitevní zpráva, existuje ale podezření na klíšťovou nákazu nebo mrtvici. Zoo má ale zájem pokračovat v chovu těchto zvířat a je už v kontaktu s koordinátorem pro získání chovného páru.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším v České republice i na Slovensku. Otevřena byla v roce 1977. Loni do zařízení zavítalo téměř 174 tisíc návštěvníků, což je meziročně zhruba o 6 000 méně. I tak to byla třetí největší návštěvnost v historii zoo.