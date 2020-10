Z Brna lidé doletí jen občas do Londýna. Dopravce zrušil linku do Bergama

Dopravce Ryanair zrušil na přelomu září a října leteckou linku z Brna do italského Bergama, kterou kvůli pandemii koronaviru už dříve letos pozastavil.

„Dopravce se rozhodl letovou linku do Bergama na zimní sezónu neobnovit. Dozvěděli jsme se o tom tento týden,“ sdělil mediální zástupce brněnského letiště Jakub Splavec.



O zrušení jedné ze dvou posledních leteckých linek z Brna informoval jako první server Zdopravy.cz. „Není to pro nás příliš překvapivá informace, protože Ryanair avizoval, že bude rušit různé linky po celé Evropě,“ dodal pro iDNES.cz Splavec.



Letecký uzel na jižní Moravě tak na většinu týdne úplně osiří. Jediné letecké spojení bude zajišťovat taktéž Ryanair, a to do Londýna. Létat se bude od listopadu pouze v pátek, sobotu a neděli.

I tato linka létala nejdříve každý den. Postupně však počet spojů klesl na pět týdně a v říjnu na dva.

„Informaci o zrušení linky do Bergama jsem získal z médií. Není to pro mě překvapením vzhledem k současné koronavirové krizi,“ sdělil krátce jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).



Letiště téměř osiřelo, kraj se rozlétat nepodařilo

Právě on přitom hejtmanské křeslo před čtyřmi lety získal také díky sloganu „Rozlétáme kraj“. Z letiště však postupně dopravci spíš odcházeli. Před výměnou v čele fungovaly v Brně čtyři linky.

Nepodařilo se obnovit linku do Mnichova, přestože kraj opakovaně nabízel dotování provozu, dokonce s navýšenou částkou. Po dopravci, který zkrachoval, se žádný další nepřihlásil.

Po pouhém roce fungování dolétala i linka do Berlína, která podle dřívějšího vyjádření Splavce nenaplnila očekávání na obou stranách.

Ještě tento týden v předvolebním rozhovoru pro MF DNES však nastiňoval, že možnosti, jak posílit provoz na letišti, jsou.



„Chtěli jsme před koncem volebního období oznámit novinky, ale bohužel dopad pandemie koronaviru na leteckou dopravu je jasný. Pořád je ale ze strany dopravců zájem z Brna létat. Máme portfolio až šesti linek, které by mohli zprovoznit. Akorát nyní nevíme, co bude. Podařilo se nám alespoň obnovit pravidelnou linku do Londýna, o kterou je zájem,“ řekl v rozhovoru Šimek.



Kromě německých, britské a italské destinace se dříve z Brna létalo i do Nizozemsko. Do Eindhovenu létala společnost Wizzair od roku 2011 do roku 2017.