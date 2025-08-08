Déšť nevadí, zhoršené počasí žene turisty dovnitř. Lidí chodí i o polovinu víc

  11:33
Déšť, jenž poznamenal první polovinu prázdnin, letos pozměnil chutě turistů. Zatímco provozovatelé koupališť nebo kempů na jižní Moravě zaznamenávají pokles návštěvnosti, oblíbené turistické destinace nestrádají. Při nepřízni počasí totiž lidé míří za poznáním a zábavou třeba na zámky, do naučných center či podzemí. A to mnohdy ve větším množství než v předchozích letech.
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z...
Zámek s rozlehlou zahradou v obci Lednice nedaleko jihomoravského Mikulova...
15 fotografií

„Návštěvníci si pobyty často rezervují na poslední chvíli a vzhledem k tomu, že teploty nejsou zcela letní, mění nejen termíny, ale i způsob trávení dovolené,“ potvrzuje ředitelka Centrály cestovního ruchu – jižní Morava Martina Grůzová.

Turisté podle ní na dovolenou nerezignují, pouze při zhoršení počasí upravují program. „Roste zájem o kulturní a gastronomické akce, tradičně také o památky,“ říká.

Brno hřeje úspěch v turistickém žebříčku, chystá kampaň pro sousední země

Například hrady a zámky si na deštivé počasí, které už ale v nejbližších dnech nahradí vlna veder, nestěžují. A třeba na zámku v Miloticích na Hodonínsku si sezonu vyloženě pochvalují. „Navzdory deštivému počasí jsme s návštěvností spokojeni. Za červenec u nás bylo 8 670 návštěvníků, což je skoro o 700 víc než loni. Momentálně jsme oproti minulému roku zhruba na 106 procentech,“ přibližuje tamní koordinační pracovník Václav Lunga.

Pozitivně to vidí i v Lednici. „Došlo k mírnému nárůstu návštěvníků, který je se vší pravděpodobností způsoben chladnějším počasím,“ uvádí kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Větší zájem o cyklostezky

Nestěžuje si ani kastelánka hradu Veveří Lenka Uedlová. „Chladnější počasí v létě je naopak výhodou. Loni, kdy celé prázdniny byla velká vedra, byla u nás návštěvnost poměrně nízká oproti předešlým sezonám,“ konstatuje.

Podle Národního památkového ústavu, jenž spravuje zmíněné hrady a zámky, je zájem zapříčiněn i dalšími vlivy. „Letos pociťujeme mírný nárůst návštěvnosti, což souvisí také s různými doprovodnými akcemi, které se v objektech pořádají,“ podotýká mluvčí územní památkové správy v Kroměříži Dagmar Šnajdrová.

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. (30. července 2025)
15 fotografií

Stále populárnější je i trávit volný čas co nejaktivněji a počasí tomu není na překážku. „Poslední dva až tři týdny se nás lidé víc ptají na cyklostezky. Chladnější počasí je k cyklistice táhne,“ říká Natálie Profotová z Turistického informačního centra v Lednici.

Deštivé počasí umí využít i v Brně, kde je řada možností, jak se zabavit pod střechou. „Tehdy jsou některé naše objekty, hlavně ty podzemní, vyprodané rychleji. Podobný vliv na návštěvnost mají ale i velmi vysoké teploty, kdy se zde lidé mohou naopak zchladit,“ popisuje mluvčí Turistického informačního centra města Brna Hana Bánovská. Za nejlákavější místa označuje především vodojemy na Žlutém kopci, kostnici u sv. Jakuba a labyrint pod Zelným trhem.

V zoo na déšť doplatil Den tygrů

Mimořádný nárůst zájmu evidují též v brněnském Vida! centru, které má většinu aktivit umístěnou uvnitř. Strávit čas učením se o vědě, lidském těle nebo planetě se v červenci rozhodlo 22 500 lidí, což je o téměř osm tisíc víc než loni.

„Návštěvnost tak překonala i první měsíc prázdnin v rekordním roce 2023, kdy centrum zaznamenalo nejvyšší návštěvnost za celých deset let své existence,“ zmiňuje mluvčí Kateřina Brettschneiderová.

Turistů je na jižní Moravě dost, zůstávají ale krátce. Pomoct má MojaKarta

Zvídavé návštěvníky neodradí déšť ani od výpravy do druhohor, tudíž nestrádá ani DinoPark ve Vyškově. „Vzhledem k počasí nás velmi těší, že v porovnání s loňským červnem nás navštívilo o 17 procent víc turistů a v červenci o 12 procent,“ přibližuje ředitel Milan Choulík.

To v Zoo Hodonín si nepříznivé počasí vybralo svou daň, zejména na návštěvnosti speciálních programů. „Týkalo se to třeba víkendových akcí, kde se předpokládal zvýšený zájem. Na Mezinárodní den tygrů v neděli, kdy bylo velmi deštivo, dorazilo jen 443 lidí, zatímco ve všední den, ovšem za relativně pěkného počasí, přes 1 700. Kdyby ale byly tropy, bylo by to vlastně podobné. Ze zkušenosti víme, že při velkém teplu rovněž moc lidí nechodí,“ líčí mluvčí Ivo Cencinger.

Venkovní koupaliště trápí bídná sezona

Letošní letní chladné a deštivé počasí neprospívá jihomoravským koupalištím. Například do areálu na brněnské Kraví hoře přišlo zatím přibližně 34 tisíc lidí, což je oproti loňsku pokles o 30 procent.

„Na návštěvnosti se podepsal i fakt, že krytá hala podstupuje od konce června rekonstrukci,“ podotkl k neveselým číslům Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-střed, jež areál spravuje.

Se stejnou situací se potýká i Riviéra a Zábrdovice, které spadají pod městskou společnost Starez. Její mluvčí Martin Lísal uvedl, že návštěvnost odpovídá počasí.

Chladnější dny méně trápí vodní rekreační střediska, jež mají i vnitřní části. „My máme dokonce vyšší návštěvnost než ve stejném období loňského roku. V době, kdy nebylo možné využít venkovní část areálu z důvodu deště nebo nižších teplot, se návštěvníci přesunuli do vnitřních zón,“ popsal například ředitel akvaparku v Kyjově Pavel Černý.

Také v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách nemá počasí na návštěvnost velký vliv. „Pokles proti minulému červenci je maximálně v jednotkách procent,“ sdělil ředitel Petr Pavlacký. Během července do Pasohlávek přijelo téměř 100 tisíc lidí. (ČTK, red)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry

Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...

Brno dostalo novou perlu, zrekonstruovaný kanovnický dům na Petrově

Výjimečný dům i lokalita. To je kanovnický dům v Brně na pahorku Petrova v sousedství brněnské katedrály a bývalého probošství. Může se pyšnit fragmenty ze 13. století, po poškození při obležení...

OBRAZEM: Svůdné tanečnice i rudý Kristus z Ria. Brazilský karneval rozproudil Brno

Pestrobarevný průvod s více než dvěma stovkami tančících, hudebníků i bojovníků brazilské capoeiry v sobotu odpoledne rozezněl rytmem samby centrum Brna. Hlavní bod programu Brasil Festu přilákal...

Vážně zraněný pejskař v brněnském parku. Trefila ho padající větev, prý se na ní houpal

Poklidné venčení psa v brněnském parku Lužánky se vmžiku proměnilo v nečekané drama. Na mladého muže ve středu v podvečer spadla těžká a poměrně mohutná větev. Zpod ní ho museli vyprostit hasiči....

Střechu brněnská aréna ještě nemá, talisman už ano. Do 27 metrů ho vynesl jeřáb

Ozdobená májka nově ční z nejvyššího bodu budované multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště. Ve výšce přibližně 27 metrů má vyjadřovat vděk všem, kteří dosud na aréně pracovali a zároveň být...

Stavba parkovacího domu ještě nezačala, přesto už řidičům zavřeli původní stání

Kontroverze kolem plánovaného parkovacího domu mezi ulicemi Křenová a Skořepka poblíž centra Brna nekončí. V červnu sice brněnští politici po hlasité kritice podoby budovy zveřejnili nový,...

8. srpna 2025  6:01

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárok na...

7. srpna 2025  16:23

Muž přišel o boty za 50 tisíc z limitované série, nechal je na chodbě bytovky

Dva páry sportovních bot ukradl neznámý zloděj z domu ve Znojmě. Nešlo přitom o obyčejné tenisky, ale limitovanou edici značkové obuvi. V podezření jsou mimo jiné dělníci, kteří bytový dům v...

7. srpna 2025  14:18

Maraton hudby rozproudí Brno, na náměstí Svobody vzplane táborák

Neobují běžecké boty, a přesto absolvují maraton. Brňanům k tomu stačí uši a rytmus v těle. Město totiž na čtyři dny pohltí festival Maraton hudby. Akce, která začíná ve čtvrtek, nabídne desítky...

7. srpna 2025  13:50

Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích má skončit, inspekce odhalila pochybení

Ve škole je zhoršené klima projevující se výrazným napětím a neschopností vést konstruktivní dialog mezi vedením a částí učitelů. Taková je podle závěrů provedené kontroly České školní inspekce...

7. srpna 2025  12:10,  aktualizováno  13:20

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Možná už nebude chodit. Pejskař má po pádu větve v parku poraněnou páteř

Vážné zranění utrpěl mladý muž, na něhož v brněnském parku Lužánky spadla minulou středu těžká a poměrně mohutná větev. Neštěstí se stalo zrovna v momentě, kdy venčil psa. Kriminalisté čekají, až se...

7. srpna 2025  8:53

Brno ruší parkovací místa pro sdílené koloběžky, chce je vyhnat z centra

Sdíleným elektrokoloběžkám hrozí zákaz v historickém středu Brna. Tamní radnice usiluje o jejich vytlačení, důvodem jsou hrozící kolize s chodci. Uskutečnit záměr má zajistit rušení parkovacích...

7. srpna 2025  5:25

Ze Slavie do Nymburka. Mezi mistry míří mládežnický reprezentant Nejezchleb

Po čtveřici amerických posil oznámil basketbalový mistr Nymburk také příchod českého mládežnického reprezentanta Davida Nejezchleba. Devatenáctiletý křídelní hráč či pivot přichází z pražské Slavie,...

6. srpna 2025  17:01

Cenný, ale krvavý skvost. V brněnské vile sídlili nacisté, zlo v ní páchala StB

Premium

Před sto lety začala na luxusní brněnské adrese na Hlinkách vznikat Blochova vila. Sloužila svým židovským majitelům, nacistickým pohlavárům a po válce i komunistické Státní bezpečnosti, která zde...

6. srpna 2025

Místo výpovědi u soudu se opilec válel v parku, vyšetřovatelka si pro něj dojela

Bizarní okolnosti mělo dnes u Krajského soudu v Brně hlavní líčení v případu loňského napadení bezdomovce skleněnou lahví v parku v centru Brna. Poškozený se v době, kdy měl vystoupit jako svědek v...

6. srpna 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.