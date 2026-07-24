VIDEO: Nečekaná zkouška odvahy malých táborníků. Ztraceni v lese si zvládli poradit

„Dobrý den, my jsme se ztratili v lese a nevíme, kam máme jít,“ slyší operátor první slova skupinky pěti dětí. Část z nich se podle zvuků v pozadí bála.
Chlapec, který telefonoval, však zachoval duchapřítomnost a snažil se popsal policistovi na tísňové lince co nejblíže vše, co kolem sebe vidí.
„Vidíme drátěnou ohradu,“ popsal telefonující hoch. Ani posed ale příliš nepřiblížil místo ztracené pětice. Nakonec však volající podle pokynů policisty zapnul v telefonu lokalizaci pomocí GPS.
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Díky ní se podařilo skupinku přesně lokalizovat a do vytipované oblasti okamžitě vyslat policejní hlídky. Na místo dorazila během pár minut. „Operátor přitom s dětmi zůstal po celou dobu v kontaktu, průběžně je uklidňoval a ujišťoval je, že pomoc je již na cestě,“ doplnil policejní mluvčí Petr Vala.
Hlídka skutečně děti na místě našla a bez jakéhokoliv zranění je přepravila do tábora, kde už na ně čekali jejich vedoucí.