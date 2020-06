Letní festivaly budou, ale v jiné podobě. Hvězdy vystoupí i mezi vinicemi

1 Folklórní soubory v hospodě i obýváku

Nebýt koronaviru, sjížděly by se v pátek do Strážnice tisíce návštěvníků na mezinárodní folklorní festival. Kvůli epidemii tamější amfiteátr letos zůstane opuštěný, milovníci folkloru ovšem ne. Víc než padesátka souborů k nim totiž přijde domů prostřednictvím online vysílání, které bude strážnický tým streamovat od pátečního večera do nedělního odpoledne na Facebooku i YouTube.

„Oslovení muzikanti a členové souborů nám zaslali půlhodinová videa s tím, co by normálně ve Strážnici představili. Natáčelo se u nich doma,“ popsal nezvyklé přípravy na festival jeho prezident Martin Šimša.

Sledovat i poslouchat program iFolklorní Strážnice mohou lidé doma nebo v některém z podniků zapsaných na mapě takzvaných iFolklorních hnízd. Dominují mezi nimi jihomoravská vinařství, připraveny jsou však i spolky v orlovnách.

„Tak, jak jsou lidé zvyklí společně sledovat velká sportovní utkání, ať už na své oblíbené zahrádce, doma, nebo v hospůdce, mohou stejným způsobem přistoupit letos ke Strážnici,“ podotkl Šimša.

2 Ghettofest ukáže nová místa

Pozměnit organizaci museli i pořadatelé festivalů, kde budou lidé „naživo“. Od tohoto týdne se sice mohou konat akce až pro tisícovku návštěvníků, organizátoři hlavně červnových festivalů přesto museli dopředu počítat s nižším povoleným limitem. I proto se letošní program pouličního Ghettofestu v Brně v pátek a sobotu odehraje na několika místech zdejšího „Bronxu“.

„Program bude ve více lokacích, aby se lidé rozmístili do většího prostoru. Navíc je to dobrá příležitost ukázat lidem neobjevená místa, takže současnou situaci bereme i jako příležitost,“ přiblížila mluvčí festivalu Martina Čichoňová.

3 Hvězdy ve vinicích

Příležitostí je koronavirus i pro hudebníky. Dal totiž vzniknout novým akcím, jež by se jinak do letního programu v konkurenci velkých festivalů neprobojovaly. Jedná se třeba o zcela nový koncertní seriál Hudba na vinicích, který přední české interprety nechá hrát v nádherných lokalitách vinohradů.

„Klademe si za cíl potěšit obyvatele naší země po těžkém období způsobeném pandemií koronaviru a přinést jim exkluzivní kulturní zážitek. V době, kdy se nemohou konat velké festivaly, také přinášíme příležitost českým kapelám vrátit se na pódium a podporujeme i české a moravské vinaře, které krize rovněž tvrdě zasáhla,“ nechali se slyšet organizátoři nového festivalu.

Vinařství Sonberk v Popicích, Lahofer ve Znojmě, Château Valtice a k nim pak české vinařství Třebívlice v Lovosicích poskytnou zázemí pro dvacet koncertů Davida Kollera, Tomáše Kluse, skupiny MIG 21, Anny K. nebo Pokáče. Červencové a srpnové akce jsou vždy spojeny s degustací vín.

4 Ožije také Brno

Kdo hledá náhradu za zrušené koncerty a letní festivaly, vždy nějakou najde. V červenci se v Brně uskuteční třeba nový festival Letokruh. V „komornějším“ duchu pro omezenou kapacitu účastníků od 15. do 18. července za Lužánkami vystoupí Marek Ztracený, Ben Cristovao či No Name.

Fléda se zase z klubového prostředí přesouvá na Špilberk a od 9. července přijde se sedmidílným cyklem venkovních koncertů Hudba na Hrad. Na velkém nádvoří se vystřídají kapely Poletíme?, Monkey Business nebo MIG 21. „Počítáme s maximální kapacitou tisíc osob. Jinak bychom mohli prodat skoro až dvakrát tolik vstupenek,“ podotkl mluvčí klubu Martin Brzobohatý.

V polovině prázdnin pak Brno roztančí brazilský karneval. Kvůli koronavirovým opatřením se nemohl čtyřdenní Brasil Fest Brno konat v červnu, a tak ho organizátoři přesunuli na přelom července a srpna.

5 Ve Znojmě z úrovně neslevili

V nezměněné podobě a v plném rozsahu se jako jeden z mála odehraje Hudební festival Znojmo. Od 9. do 26. července se město a okolí dočká více než 25 hudebních akcí, každý den se bude konat aspoň jedna.

„Nařízení jsou každý den jinak, z pořadatelského hlediska to není lehká situace, ale my jsme optimisté a nadšenci, takže chystáme festival bez ohledu na situaci. Neslevili jsme z úrovně a jsme na to hrdí. Budeme možná omezeni kapacitou nebo budeme muset zajistit ochranné prostředky, ale jsme moc rádi, že po tak dlouhé době odloučení od kultury můžeme lidem přinést hudební rozptýlení,“ sdělil prezident festivalu Jiří Ludvík.

Na jednotlivá vystoupení se bude prodávat nanejvýš 200 vstupenek a v maximální míře se bude hrát venku.

6 Hustopeče i Mikulov s náhradou

Dokonce i za festivaly, které byly v době nejpřísnějších opatření zrušeny, teď vymýšlí jejich organizátoři náhradu. Nové akce nahradí třeba zrušené zářijové Pálavské vinobraní v Mikulově nebo říjnové Burčákové slavnosti v Hustopečích, které tradičně navštěvují desítky tisíc lidí.

„Burčákové slavnosti v podobě, v jaké je známe z posledních let, nebudou. Nicméně první říjnový víkend pod názvem ‚Hustopeče se baví‘ bude v souladu s bezpečnostními opatřeními patřit místním či okolním kapelám, ochutnávkám vína a burčáku nebo například ochotníkům,“ informovala starostka města Hana Potměšilová.

Místo Pálavského vinobraní se v Mikulově zase budou konat Slavnosti vína s farmářským trhem a prezentací místních vinařů. Amfiteátr místo festivalových účinkujících obsadí pouze Václav Neckář s kapelou Bacily.

7 Návrat k začátkům

Největší akcí léta bude podle všeho festival TrutnOFF, který se v srpnu poprvé uskuteční v Brně. Zatím počítá s padesáti kapelami a tisícovkou návštěvníků, kapacita se ještě může měnit s ohledem na vládní opatření proti šíření koronaviru. Zahrají například J.A.R., Mňága a Žďorp, Plastic People, Oldřich Kaiser s Dášou Vokatou nebo Visací zámek. Zahraniční účinkující budou letos chybět.

„V žilách nám proudí undergroundová krev a na výjimečné stavy jsme připraveni. Velkých festivalů jsme si užili a začalo jich být dost, tak se jeden zmenší. Podstatná je pro nás různorodost, pestrobarevnost a moment setkání. Připomínka toho, jaké to bylo v začátcích, kdy se hudba dělala pro radost, a nikoliv pro byznys,“ uvedl zakladatel festivalu Martin Věchet.