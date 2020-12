Podnikatel levně koupil kus letiště, kraj mu za pozemky nabízí 27 milionů

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) nazval návrh krajského rozpočtu „Hrou o přežití“. Hejtmanství očekává velké výpadky příjmů od státu a bude muset škrtat ve všech oblastech. Navzdory tomu musí za miliony hasit důsledky nečinnosti svých předchůdců v čele kraje.



Jak zjistila MF DNES, nová koalice počítá s tím, že příští rok zaplatí více než 27 milionů korun za úzký pruh soukromých parcel pod vzletovou dráhou brněnského letiště. Důvodem je, že se za vlády někdejšího hejtmana Michala Haška (ČSSD) ignoroval problém takzvaného duplicitního vlastnictví, i když o něm na krajském úřadě věděli.



U pásu pozemků na letišti bylo dlouhé roky uvedeno, že je vlastní kraj, protože je získal od státu. Souběžně však byli jako majitelé zapsáni i sourozenci Zajícovi, kteří pozemky zdědili. Nejasnosti sahající desítky let do minulosti pracovníci katastrálního úřadu vyřešili právě tak, že do databáze zanesli duplicitní vlastnictví.

Zajícovi chtěli situaci s krajem za dob Michala Haška narovnat, aby byl jasný jeden vlastník. Výsledku se ale roky marně domáhali, až nakonec v roce 2016, kdy se hejtmanského křesla ujímal Bohumil Šimek (za ANO), strategické pozemky prodali brněnskému podnikateli a provozovateli taxislužby TOP1TAXI Brno Michalu Horkému. „Rodinu Zajícových znám. Jsou v důchodovém věku a už nechtěli podstupovat další stres spojený s právními tahanicemi,“ řekl tehdy Horký.

Minulé krajské vedení následně podalo žalobu, aby soud určil, kdo je skutečný vlastník. U soudu ale neuspělo. Letos v lednu brněnský krajský soud definitivně zamítl nárok kraje na vlastnictví. Jediným majitelem 16 tisíc metrů čtverečních letištní dráhy se tak stal Michal Horký. Jihomoravský kraj byl z databáze katastru vyškrtnut.

Dříve znalci navrhli méně než poloviční sumu

I když ještě krátce po rozsudku hejtmanství tvrdilo, že tato skutečnost provoz letiště nijak neomezí, začala hned jednání, jak vyřešit nezvyklou situaci, do níž letitý spor a nečinnost kraje dospěly.

Krajský úřad si proto nechal pozemky nacenit, výsledek jim od pražské společnosti A-Consult plus přišel na stůl letos v polovině srpna. „Na základě znaleckého posudku činí cena 22 324 270 korun. V rozpočtu je navržena částka i s rezervou,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Ještě v době, kdy se dohody domáhali Zajícovi, přitom zazníval odhad ceny ve výši kolem devíti milionů korun.

Za posudkovou cenu je Horký v současnosti ochoten pozemky prodat. „Důvod je jasný. Upřednostnil jsem zájmy a rozvoj kraje. Hejtmanství o nákup pozemku samo stálo a všechna vzájemná jednání vedla logicky k zachování funkčnosti ploch a sjednocení vlastnictví,“ uvedl pro MF DNES.

Podnikatel získal pozemky za pár set tisíc

Podle dostupných informací z krajského úřadu původně požadoval dokonce 60 milionů korun, což hejtmanství považovalo za příliš vysokou částku. Horký však požadavek na takovou sumu popřel.

Podle kupní smlouvy uložené v katastru Horký každému z trojice dědiců zaplatil 150 tisíc korun. Prodej tak pro něj vychází jako velmi výhodný obchod. K tomu navíc dostane ještě další „bonus“.

Hejtmanství totiž musí Horkému také vyplatit peníze za bezdůvodné obohacení, tedy za to, že jeho pozemky kraj využíval a využívá bez jakékoli smlouvy. Tato částka byla prozatím stanovena na zhruba pět milionů korun. Může se však ještě navýšit, pokud se budou jednání dál natahovat. „Aktuální částka byla stanovená za období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2020,“ doplnila krajská mluvčí.

Jiná cesta není, hájí radní odkup

Minulé vedení podle bývalé radní pro majetek Taťány Malé (ANO), která se zasazovala o soudní cestu místo dohody s Horkým, už nechtělo toto téma i kvůli končícímu volebnímu období řešit, a tak teď předběžná dohoda spadla na stůl jejímu nástupci Vladimíru Šmerdovi (ODS).



Ten s návrhem souhlasil a prosadil zařazení téměř třicetimilionové sumy do proškrtaného krajského rozpočtu na příští rok.

„Všem je jasné, že je to hodně peněz, ale jiná cesta nebyla. Za bezdůvodné obohacení bychom dávali asi 1,6 milionu korun každý rok, za deset let by to tak bylo 16 milionů. Navíc ceny pozemků jdou nahoru, takže jsem rád, že se to jednou provždy podaří vyřešit,“ poznamenal Šmerda.



Suma v rozpočtu zastupitele překvapila

Koaliční shoda ale není jednoznačná. Vášnivou debatu o odkupu ve středu vedli zastupitelé na majetkovém výboru. Suma pro Horkého zahrnutá v rozpočtu příštího roku byla pro některé členy novou informací.

Mezi takovými byl i krajský radní Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu). „To, že je to v návrhu rozpočtu, ještě neznamená, že se ty peníze skutečně vyplatí. Sám ještě nevím, jak se k tomu postavím. Během příštího roku se k tomu jistě povedou debaty,“ řekl Maleček.

O dohodě s Horkým tak nemusí být jasno hned poté, co návrh rozpočtu v současné podobě příští týden schválí zastupitelé. „Doufám, že si to prodávající ještě nerozmyslí,“ podotkl Šmerda.

Bývalý krajský zastupitel Petr Kunc (TOP 09), nominovaný do majetkového výboru za sdružení Spolu pro Moravu, který se dlouhodobě zajímá o dění kolem letiště, ale cestu prodeje kritizuje. Podle něj by se měly vyzkoušet všechny možné právní cesty řešení, což podle něj ještě nenastalo. „Není jasné, jestli je nutné zaplatit takovou částku, když s tím pozemkem stejně nemůže nijak nakládat,“ myslí si Kunc.