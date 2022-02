Brněnské letiště se mění na překladiště, cestující nahradily kamiony

Nový vlak? Jedině pod dvě hodiny Dostat se z Brna na vídeňské letiště není dnes pro cestující žádným složitým úkolem. Pokud se jim nechce jet autem a platit pak za parkování, mohou využít širokou nabídku vlaků či autobusů. Státní České dráhy jezdí z Brna do Vídně šestkrát denně, soukromý RegioJet čtyřikrát. U obou dopravců je však třeba přestoupit v rakouské metropoli na spoj na letiště ležící ve Schwechatu, 18 kilometrů od centra. Přímá vlaková linka, kterou chtějí zřídit Brno a Jihomoravský kraj, nyní neexistuje. To ovšem neplatí pro autobusy. Z nádraží u brněnského hotelu Grand odjíždí několikrát denně tři soukromí dopravci – Student Agency, FlixBus a Gepard Express. Přesto podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) není snaha o novou vlakovou linku zbytečná. „Aut bude čím dál víc, takže je mnohem vyšší riziko, že na letiště po silnici nedojedete včas,“ sděluje Kratochvíl. Podobně smýšlí také vedení Jihomoravského kraje. „Nejen pro Brňany, ale pro všechny obyvatele jižní Moravy chceme zlepšit dostupnost velkého evropského letiště,“ oznamuje náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Podle Kratochvíla má zájem o linku i samo vídeňské letiště, jemuž to přinese nové cestující a s nimi i peníze. „Má to však podmínku, že se tam z Brna bude možné dostat za hodinu a čtyřicet minut. Pokud by jel vlak dvě hodiny, nebude konkurenceschopný,“ upozorňuje Kratochvíl. Dvě hodiny dnes trvá cesta vlakem s přestupem, v autobusech stráví cestující zpravidla ještě o dvacet minut víc. Dalším důležitým kritériem nového spojení, které chtějí Brno a kraj zavést už letos, je jeho nákladnost. Počítá se totiž s jeho dotováním z veřejného rozpočtu. „Zpočátku bude provoz poměrně rizikový a bez finanční podpory města či kraje nemůže dlouhodobě fungovat,“ vysvětluje Kratochvíl s tím, že ze začátku mají fungovat jeden až dva spoje denně. Postupně by jejich počet mohl narůst až na šest. Konkrétní sumu, jíž by Brno či kraj na tuto linku přispívali, ovšem radní neřekl s tím, že je to předčasné. Záležet bude i na tom, jaká bude cena jízdenky. Nyní cesta vlakem nebo autobusem stojí většinou do 500 korun. (mos)